Henrik Meyer (Dritter von links) ist neuer Damen-Trainer in Schlichthorst.

Rolf Kamper

Schlichthorst. Die DJK Schlichthorst wird auch in der Saison 2021/2022 einer der Leuchttürme des Frauenfußballs in der Region Osnabrück bleiben. Der Oberligist bereitet sich aktuell auf den Neustart vor und bestreitet erste Testspiele – unter der Regie eines neuen Trainers.

Bereits seit Ende Mai befindet sich die Mannschaft in der Saisonvorbereitung. So richtig ernst wurde es aber erst in den letzten Wochen, denn die Oberliga wird erst relativ spät beginnen. Noch sind nicht alle Details festgezurrt, aber