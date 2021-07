Ob die Form stimmt, werden Dario Nichting (beim Kopfball) und die Ankumer Bezirksliga-Kicker beim Duell mit dem VfL Herzlake merken.

Rolf Kamper

Ankum. Es geht wieder los: Der SV Quitt Ankum bestreitet als erstes Team aus dem Nordkreis ein Pflichtspiel in der Saison 2021/2022. Am Sonntag um 16 Uhr tritt die Mannschaft von Trainer Norbert Grüter um 16 Uhr in der ersten Runde des Bezirkspokals beim VfL Herzlake an.

Der Pokalwettbewerb, an dem 112 Landes- und Bezirksligisten aus dem gesamten Raum Weser-Ems teilnehmen, ist für den Quitt die letzte Bewährungsprobe vor dem Saisonstart in der heimischen Liga am kommenden Donnerstag. „Normalerweise lege ich