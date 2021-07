Der Test gegen Oldenburg endete für Marvin Wema (Mitte) und seine Teamkameraden mit einem Unentschieden (2:2).

Rolf Kamper

Bersenbrück. Das berühmte Kribbeln hat sich unverkennbar eingestellt, die Fußballer vom TuS Bersenbrück haben gut zwei Wochen vor dem Saisonstart in der Oberliga West „Fährte" aufgenommen.

Spätestens am ersten Spieltag der zehn Teams umfassenden Oberliga West wird es mit dem brisanten Duell gegen Blau-Weiß Lohne am 15. August 2021 ernst, aber bereits eine Woche vorher will die Truppe von Trainer Farhat Dahech im NFV-Land