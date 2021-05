Marc Flottemesch (rotes Trikot) und der TuS Bersenbrück hoffen am Montag auf Losglück. (Archivfoto)

Rolf Kamper

Bersenbrück. Am Montag, 31. Mai 2021 entscheidet sich, ob der Fußball-Oberligist TuS Bersenbrück in der Saison 2021/22 im DFB-Pokal spielt. Der Niedersächsische Fußballverbund ermittelt den Teilnehmer per Los.

Jetzt heißt es Daumen drücken und auf große Los für den TuS Bersenbrück hoffen. Am Montag, 31. Mai 2021, um 18.45 wird der Sieger des Krombacher Niedersachsenpokals der Amateure per Losverfahren ermittelt. Wie der Niedersächsisc