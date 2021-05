Bürgermeisterwahlkampf und Bezirksligatrainer: Für Michael Bürgel sind diese Jobs nicht unter einen Hut zu bekommen. (Archivfoto)

Rolf Kamper

Quakenbrück. Der Fußball-Bezirksligist Quakenbrücker SC wird in der Saison 2021/22 von Klaus Themann trainiert. Der Wechsel an der Seitenlinie war notwendig geworden, weil sich der bisherige Übungsleiter Michael Bürgel für das Bürgermeisteramt in der Samtgemeinde Artland bewirbt.

Mit der abgebrochenen Saison 2020/21, in der der QSC gerade einmal vier Pflichtspiele absolvieren konnte, endet damit die Amtszeit Bürgels nach drei unvollständigen Jahren: Mitten in der Saison 2018/19 übernahm der Coach die Mannschaft von