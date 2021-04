Auf spannende Kreisklasse-Duelle müssen nicht nur die Kicker der SG Voltlage II (in Blau, gegen den SC Epe-Malgarten in Rot) noch eine Weile warten.

Rolf Kamper

Altkreis Bersenbrück. Nun ist amtlich, was viele längst für unausweichlich gehalten hatten: Die Amateurfußballsaison 2020/21 wird coronabedingt abgebrochen und als nicht gespielt gewertet. Das sagen die Teams aus der Kreisliga, Kreisklasse und die Oberliga-Damen der DJK Schlichthorst zu der Entscheidung.

Ein kurzer Rückblick: Am Mittwoch, 31. März 2021, gab der Niedersächsische Fußball-Verband (NFV) bekannt, dass die im Herbst 2020 angefangene Saison in den ihm unterstellten Ligen von der Oberliga bis hinunter in die Kreisklassen abgeb