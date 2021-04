Die Saison 2020/21 wurde annulliert. Markus Lührmann (Mitte) und Co. werden somit erneut in der Oberliga Niedersachsen an den Start gehen.

Rolf Kamper

Bersenbrück. Das vom Niedersächsischen Fußballverband (NFV) verkündete vorzeitige Ende der Fußball-Saison wirkt sich auch unmittelbar auf die Oberliga-Kicker des TuS Bersenbrück aus. In der Liga ruht der Ball mindestens bis zum Sommer. Der Niedersachsenpokal soll dagegen noch ausgespielt werden. Mindestens das Achtelfinale gegen den SC Spelle-Venhaus steht für den TuS somit demnächst noch auf dem Programm.

Die annullierte Saison 2020/21 hat für Bersenbrück die Konsequenz, dass die Mannschaft auch in der kommenden Spielzeit in der Oberliga an den Start gehen wird. Nach der sportlich sehr durchwachsenen Bilanz des Jahres 2020 ist das eine gute