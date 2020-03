Ankum . Der SV Quitt Ankum hat ab Spätsommer 2020 zwei Stellen für ein „Freiwilliges Soziales Jahr“ (FSJ) zu besetzen. Bewerbungen sind ab sofort per E-Mail an info@sv-quitt-ankum.de möglich. „Wir haben seit vielen Jahren mit unseren FSJlern sehr gute Erfahrungen gemacht“, sagt Quitt-Vorsitzender Ansgar Saft.

