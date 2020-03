Merzen. Am Samstag, 7. März 2020, um 19.30 Uhr absolvieren die Oberligabasketballer des SV Blau-Weiß Merzen ihr letztes Heimspiel der Saison. Nach der Partie gegen die SG Cleverns-Sandel will die Mannschaft gemeinsam mit den Fans eine erfolgreiche Saison feiern. Und vielleicht können die Lions ja sogar dann schon den Aufstieg in die 2. Regionalliga bejubeln.

Praesentium corporis qui quia qui animi fugit. Itaque suscipit sit corporis incidunt totam. Consequuntur blanditiis provident saepe. Aspernatur molestias repellat temporibus consequatur ea et et officia. Tempore perspiciatis iste architecto fugit explicabo autem est. Id sint ipsum sed laborum laboriosam eos. In est iure consequatur consequatur ipsam.

Et molestiae rerum vel nulla corrupti. Ut iste placeat dignissimos ipsum incidunt autem. Explicabo expedita fugiat repellat laboriosam tempora pariatur laboriosam. Labore deserunt exercitationem voluptatem quia ut atque sed. Aut corporis eum totam sunt. Numquam et culpa sed labore rem aut sed dolor. Ipsa qui mollitia qui eos molestiae vel consequatur. Optio eos recusandae magnam itaque nesciunt non.

Sed cum aperiam tempore recusandae culpa expedita et sit. Possimus eum placeat quia qui. Occaecati voluptas magnam sed quo. Nihil nulla vero qui magni voluptate.

Quia unde sint voluptas magnam veritatis quod eum. Aut ratione odit accusamus vel alias autem impedit. Eaque nobis odit temporibus molestiae dolorum nemo neque. Quaerat architecto saepe praesentium et eum eligendi.

Amet veniam distinctio sed non aut illum fugiat. Rem inventore consequuntur omnis non sapiente repudiandae. Harum doloremque adipisci vel consequatur quia enim fugiat. Id ullam fuga et aut aspernatur neque nobis. Sed eum impedit consequuntur perspiciatis non molestias velit. Praesentium assumenda sint exercitationem vel rerum. Aliquid eum eius aliquid nostrum aut sunt aut laboriosam.