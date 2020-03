Neuenkirchen. Der SV Eintracht Neuenkirchen konnte im Jahr 2019 einen Teilnehmerrekord bei den Sportabzeichen einfahren. Mit der großen Unterstützung der Grundschule Neuenkirchen haben insgesamt 256 Sportler – es waren 164 Kinder und Jugendliche sowie 92 Erwachsene – die Bedingungen zum Erwerb des Sportabzeichens erfüllt.

