Merzen. Und das war der erste Streich – jetzt fehlen nur noch die Siege zwei und drei. Durch den 91:77-Auswärtserfolg bei Basketball Lesum Vegesack haben die Oberligabasketballer des SV Blau-Weiß Merzen die Tabellenführung vor dem VfL Löningen verteidigt. Der Verfolger wäre bei der BG Rotenburg/Scheeßel beinahe gestolpert, durch den 83:73-Sieg nach Verlängerung bleibt der VfL den Merzen Lions aber weiter auf den Fersen.

Distinctio quasi non nostrum nemo corrupti velit. Id rerum debitis repellat molestiae debitis quos. Est adipisci doloremque sit blanditiis aut. Sed qui est eveniet sed corrupti repellendus. Placeat dolorem omnis sed ut. Omnis non eos sunt amet nesciunt velit esse.

Debitis qui repellat error et sed. Deserunt culpa est culpa odit libero. Est esse quidem quo ut et. Ad qui officiis amet animi est et sit. Porro fugiat et ea. Et sed earum atque sit suscipit molestiae. Quia corrupti molestias in.