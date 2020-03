Gehrde. Das dreitägige Springfestival auf der Anlage König im Gehrder Ortsteil Klein Drehle lockte am Wochenende wieder zahlreiche Pferdesportler aus der Region an. Während am Freitag und Samstag in den Springprüfungen der Klasse L und M*-Prüfungen noch viele Teilnehmer aus dem Altkreis Bersenbrück auf dem Turnier starteten, waren am Sonntag in den Springprüfungen der Klasse M** und der Springprüfung der Klasse S* mit Siegerrunde schon eher die überregionalen Teilnehmer in der Überzahl.

