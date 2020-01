Delmenhorst. An diesem Sonntag wird die Delmenhorster 8-Ball-Meisterschaft 2020 ausgetragen. Die Billardspieler werden bis spät in die Nacht spielen. Im Feld sind noch Plätze frei.

Die 8-Ball-Stadtmeisterschaft im Delmenhorster Hardball Café darf wohl zurecht für sich in Anspruch nehmen, zu einer Traditionsveranstaltung geworden zu sein, die sich in den Terminkalendern vieler Billardspieler einen festen Platz ergattert hat. An diesem Sonntag ab 11 Uhr (Einlass ab 10 Uhr) werden sie dort zum 28. Mal, wie immer am zweiten Wochenende eines Jahres, ausgetragen.

Noch freie Plätze im 64er-Feld

Trotzdem erleben die Organisatoren Sascha Gellner, Sven Blank und Stephan von Salzen in der Vorbereitung immer wieder Überraschungen. In den vergangenen Jahren seien die Turniere einige Tage vor Beginn "eher schon ausverkauft" gewesen. Diesmal nicht, berichtet Gellner. An mehren niedersächsischen Standorten würden zeitgleich Bezirksmeisterschaften in dieser Disziplin ausgetragen. Der Landesverband, erklärte Gellner, schreibe vor, dass die Teilnahme daran über einem Start in einem Turnier steht. "Somit können wir aktuell auf 43 Personen zählen, die um die Trophäe kämpfen werden", sagt Gellner. Das bedeute, dass es für das 64er-Feld "auch für interessierte Hobbyspieler noch freie Plätze gibt". Anmeldungen sind noch bis Sonntag, 10.30 Uhr, im Hardball Café an der Cramerstraße 138 oder im Internet unter www.hardball-cafe.chayns.net/Stadtmeisterschaft-DEL möglich. Die Startgebühr beträgt 15 Euro pro Person.

Bundesligaspieler tritt in Delmenhorst an

Trotz der "Konkurrenz" sind Gellner und seine Mitstreiter ganz gelassen. Unter anderem deshalb: "Der Ausrichter der Bezirksmeisterschaft in Oldenburg hat deren Termin verschoben, um bei uns antreten zu können." Und so freut sich Gellner, im Vorjahr übrigens Zehnter, auf guten Sport und starke Spieler. Einer von diesen ist Meric Reshad aus Nordenham, der in der Bundesliga für den BC Queue Hamburg antritt. Ein anderer Faizullah Alizay vom Bremer BC, der im vergangenen Juli die 9-Ball-Open in Delmenhorst gewann. Auch der beste Delmenhorster der zurückliegenden Auflage, Hai Long Le, ist wieder dabei. Zufrieden hat Gellner zudem registriert, dass sich schon fünf Frauen und auch ein Jugendlicher angemeldet haben. Die Teilnehmer treten zunächst in einer Vorrunde mit acht Gruppen an, aus denen sich die jeweils beiden Besten für das Achtelfinale qualifizieren. Das Organisationsteam geht davon aus, dass die Vorrunde gegen 21 Uhr beendet ist. Das Finale werde wohl gegen ein Uhr nachts beginnen,

Zehn Euro des Startgelds pro Teilnehmer werden als Preisgeld unter den ersten Acht verteilt, die verbliebenen fünf Euro gehen als Spende an den Delmenhorster Verein “Stars for Kids”, erklärt Gellner.