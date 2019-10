Merzen. Die Merzener Basketballer fühlen sich in der Oberliga West anscheinend pudelwohl. Drei Wochen nach dem gelungenen Ligaeinstand in Langenhagen gewann der Aufsteiger auch sein erstes Heimspiel. Nach Startschwierigkeiten zeigte das Team von Trainer Christian Rupp gegen die BG 89 Rotenburg/Scheeßel vor 300 Zuschauern eine deutliche Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit und geewann letztlich verdient mit 71:59.

Als die Schiedsrichter um 19.30 Uhr die Partie anpfiffen, war es endlich so weit: Die lang ersehnte Heimspielpremiere der BW Merzen Lions in der Oberliga West nahm endlich ihren Lauf. Darauf hatten die Macher und Fans des Merzener Basketballteams nach der verpassten Meisterschaft in der Bezirksoberliga wohl kaum noch zu hoffen gewagt. Doch nach dem verspäteten Aufstieg ist die Euphorie groß. Vor der Heimpremiere hatten viele Helfer, Spieler und Verantwortliche abermals dafür gesorgt, ein tolles Event auf die Beine zu stellen. Gleichwohl die Basketballabteilung auch schon in der vergangenen Saison für stets tolle Rahmenbedingungen mit Aktionen wie Freibier, Pizza, DJ, Cheerleader oder Moneyball gesorgt hatte, verzeichneten die Lions bei der Heimpremiere durch erfolgreiches Marketing im Vorfeld einen erneuten Zuschauerzuwachs.



Doch kaum war die Partie angepfiffen, gab es schnell die erste Ernüchterung, als die Gäste binnen einer Minute die ersten vier Punkte erzielten. Zwar sorgte das neue Starting-Trio um Genadijs Melniks, Romello Steffen und Dimitri Kuzin dafür, dass die Löwen zunächst im Spiel blieben und auch Star-Neuzugang und US-Import Darreon Tolliver (mit 17 Punkten Topscorer der Löwen) markierte seine ersten Zähler. Doch merkte das Merzener Publikum früh, dass das Spiel an diesem Abend sicherlich kein Selbstläufer wird.

Insbesondere Rotenburgs Hauke Sievers (33 Punkte) machte der Löwen-Defense das Leben extrem schwer. Der erfahrene Aufbau- und Flügelspieler brillierte durch hohe Effizienz und Treffsicherheit und bescherte seinem Team eine hoch verdiente 24:19-Führung nach dem ersten Viertel.

Lions-Coach Rupp reagierte und versuchte bei seiner Spielerrotation sowohl mit jugendlicher Frische als auch Erfahrung neue Akzente zu setzen. Doch es half zunächst nichts. Die Gastgeber wirkten zu verkrampft in der Offensive, ließen viele offene Würfe liegen und vergaßen, in der Verteidigung ihren Job zu machen. Ganze sieben Zähler brachte man zum Entsetzen der Fans auf das Scoreboard und ging beim Stand von 26:37 leicht geknickt in die Halbzeitpause.

In der Kabine versuchte Rupp den Fokus der Spieler nach vorne zu richten. „Defense spielen“ und „nicht aufs Ergebnis schauen“ lautete die Devise für die zweite Hälfte. Gesagt, getan. Im dritten Viertel kämpften sich die Lions wieder stückweise zurück. Vor allem Rückkehrer Max Grevemeyer (10 Punkte) wusste nach seiner Verletzungspause zu überzeugen und war als Lenker und Denker ein belebendes Element im Angriffsspiel der Löwen. Auch in der Defense legte das Team einen Gang zu.

Zwar waren die Gäste aus dem Norden oftmals nur mit Fouls zu stoppen und trafen auch ihre Freiwürfe hochprozentig, doch konnte insbesondere Merzens lettischer Neuzugang Gena Melniks die Räume von Topscorer und Gefahrenherd Sievers zumindest deutlich einschränken. Für Wirbel sorgte außerdem Romello Steffen (16 Punkte), ebenfalls Neuzugang aus Ibbenbüren (1. Regionalliga). Mit unbändigen Drives teils über das gesamte Spielfeld war der schnelle Guard von den Hurricanes kaum zu stoppen. Ein besonderes Schmankerl gelang ihm zum Ende des dritten Viertels, als er beim Fastbreak einen Pass quasi blind ans Brett warf und US-Spieler Tolliver einen Alley-Oop-Dunk servierte, was den zwischenzeitlichen Ausgleich bedeutete und die Halle kurzzeitig zum Beben brachte.

Im vierten Viertel entwickelte sich das Spiel dann schließlich ganz zum Geschmack der Zuschauer. Zunächst blieb es spannend: Bis zur 33. Minute gab es nahezu bei jedem Angriff einen Führungswechsel. Dann aber legte die Löwen-Defense trotz enormer Foulbelastung (vier Spieler mit vier Fouls) noch eine Schippe drauf. Die mit nur sieben Spielern angereisten Gäste schwanden die Kräfte und fanden fortan nicht mehr die nötigen Mittel zum Punkten. Die Merzener hingegen legten einen 11:0-Lauf hin und brachten den am Ende nicht unverdienten Sieg schließlich unter Dach und Fach.

So gelang nach einem holprigen Start am Ende doch noch ein versöhnlicher Abschluss eines wieder mal tollen Basketballabends in der Merzener Löwenhöhle. Die Lions werden sicherlich ihre Schlüsse ziehen, um in den kommenden Partien nicht wieder die gleichen anfänglichen Fehler zu machen.

Am kommenden spielfreien Samstag bestreiten die Merzener Basketballer daher ein Testspiel in Bad Essen. Das nächste Heimspiel bestreiten die Lions am Samstag, 26. Oktober, um 19.30 Uhr gegen BSG Bremerhaven II.