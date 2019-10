Bersenbrück . Der Verein Laufsportfreunde Bersenbrücker Land hat seine erste Mitgliederversammlung im Vereinsheim des TuS Bersenbrück durchgeführt, nachdem sich der Verein im März dieses Jahres gegründet hatte. Vorsitzender Franz-Josef Dirkes begrüßte 28 stimmberechtigte Mitglieder. Ein Thema war die Terminierung der Laufveranstaltungen für den Sparkassen-Cup und den Staas-Junior-Cup für das Jahr 2020.

Dirkes blickte auf die Entstehung des Vereins und die Vereinsgründung zurück. Die endete mit der Eintragung im Juni ins Vereinsregister beim Amtsgericht.



Im Rückblick auf die bisherigen Läufe der Laufserie stellte er fest, dass es zu Beginn der Laufserie 230 Abo-Anmeldungen gegeben hätte. Dies würde auch zur Nachhaltigkeit beitragen, sodass nicht zwölfmal alle Startnummern gedruckt werden müssten, sondern eine Startnummer für alle Läufe gelte. Deshalb soll das Abo-Angebot 2020, dass auch den Staas-Junior-Cup umfasst, weiterhin unverändert zu den gleichen finanziellen Bedingungen bestehen bleiben.

Das Abo-Paket für die Zehn-Kilometer-Strecke kostet danach weiterhin 55 Euro, sonst sechs Euro beim Einzelstart, für den Fünf-Kilometer-Wettbewerb 35 Euro, sonst vier Euro beim Einzelstart, und beim Zwei-Kilometer-Schülerlauf, wovon sechs Läufe für den Staas-Junior-Cup gewertet werden, 15 Euro, sonst zwei Euro beim Einzelstart. Bei einer Nachmeldung vor Ort werden nach wie vor zusätzlich zwei Euro fällig. Beim Abo-Paket ist die Startnummer für alle Läufe gültig und wird beim ersten Lauf am 14. März in Bersenbrück ausgegeben. Eine Online-Anmeldung für 2020 ist ab Anfang Dezember möglich.

Keine Plastikbecher mehr

Auf der Versammlung wurden zwei Varianten zur Steigerung der Attraktivität bei der Teamwertung vorgestellt, damit auch ältere Teilnehmer in den Genuss einer Teamwertung kommen können. Dabei sollte das Alter der Teilnehmer berücksichtigt werden. Der Vorstand wurde einstimmig von der Versammlung beauftragt, eine entsprechende neue Teamwertung auszuarbeiten und in der kommenden Saison durchzuführen. Einstimmig wurde auch beschlossen, bei der gesamten Laufserie in Zukunft keine Plastikbecher mehr bei der Getränkeausgabe zu verwenden sind. Jeder Verein besorgt Biopappbecher.

Die Veranstaltungen für 2020 wurden wie folgt terminiert: Bersenbrücker Haselauf am 14. März 2020, Badberger Frühlingslauf am 21. März 2020 mit Staas-Junior-Cup, Eggermühlener Volkslauf am 11. April 2020, Ankumer Dorflauf vermutlich am 25. April 2020, Neuenkirchener Abendlauf am 17. Mai 2020 mit Staas-Junior-Cup, Gehrde läuft…! am 5. Juni 2020, Grafelder Volkslauf am 20. Juni 2020 mit Staas-Junior-Cup, Kettenkamper Volkslauf am 28. August 2020 mit Staas-Junior-Cup, Quakenbrücker Hase-Run-Lauf am 5. September 2020 mit Staas-Junior-Cup, Alfhausener Volkslauf am 19. September 2020, Fürstenauer Herbstlauf am 7. November 2020 mit Staas-Junior-Cup und der Berger Adventslauf am 21. November 2020.

Die Abschlussveranstaltung mit der großen Siegerehrung findet am 28. November 2020 anlässlich des 125-jährigen Bestehens des TuS Bersenbrück in Bersenbrück statt.