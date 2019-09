Ankum. Im ersten Spiel der neuen Regionsoberliga-Saison mussten die Handballer des SV Quitt Ankum beim TV Dinklage II eine denkbar knappe 24:25-Auswärtsniederlage hinnehmen.

Mit nur zwei Auswechselspielern angereist dominierten die Quittler die ersten 20 Minuten trotzdem deutlich. Mit schnellem, druckvollem Spiel, mehreren erfolgreichen Tempogegenstößen und einer gut und sicher stehenden Abwehr führten sie schon nach 14 Minuten beim 4:9 mit fünf Toren.

Auch nach 20 Minuten lagen sie beim 6:10 immer noch mit vier Toren vorn. Doch die Hausherren, die personell aus dem Vollen schöpfen konnten, hielten das hohe Tempo aufrecht und schwächten damit Kraft und Konzentration der Ankumer. So kamen sie nach und nach wieder heran, und zur Pause glichen sie dann auch zum 13:13 aus.



Gestärkt kamen die Ankumer zur zweiten Halbzeit aus der Kabine und spielten wieder schnell und druckvoll, so dass sie nach 39 Minuten beim 14:17 mit drei Toren vorn lagen. Doch das schnelle Spiel forderte wieder seinen Tribut, und nachdem sich auch noch Spielertrainer Till Lampe am Knöchel verletzte und nicht mehr weiterspielen konnte, mussten alle anderen nahezu durchspielen, denn es stand ja nur noch ein Auswechselspieler zur Verfügung.

Das ging an die Substanz, Kraft und Konzentration der Quittler ließen mehr und mehr nach, so dass selbst hundertprozentige Chancen liegengelassen wurden. Die Dinklager kamen wieder heran, übernahmen die Führung, legten zwei Tore vor und brachten den 25:24-Sieg mit viel Glück über die Zeit. Fast wäre den Ankumern in letzter Sekunde noch der Ausgleich gelungen.

Für Ankum spielten: Florian Hellmann (Torwart); Boris Dräger (8 Tore), Nils Lohmann (6), Markus Bergmann (4), Till Lampe 2, davon 1 Siebenmeter), Jens Meyer (2/1), Christian Hummert (1), Tim von der Heyde (1) und Karl Schmidt.

Das nächste Spiel bestreiten die Ankumer Handballer am Samstag, 21. September, um 18 Uhr in der heimischen Ballsporthalle am Kattenboll gegen die HSG Grönegau-Melle II.