Ankum. Die Handballerinnen des SV Quitt Ankum sind furios in die neue Saison der Regionsoberliga gestartet. Bei der HSG Osnabrück III landeten die Aufsteigerinnen aus Ankum einen 41:17-Kantersieg.

In der ersten Halbzeit passte bei den Quittlerinnen aber auch alles. Die eingeübten Spielzüge wurden perfekt umgesetzt, die Tempogegenstöße immer wieder erfolgreich abgeschlossen, und schon nach gut fünf Minuten stand es 5:0 für die Ankumerinnen. Auch in der Abwehr standen sie sehr sicher und ließen nichts zu, auch wenn die starke Abwehrspielerin Sandra Spadi schon in der vierten Minute verletzt ausscheiden musste. Erst nach neun Minuten erzielten die Osnabrückerinnen ihr erstes Tor, hatten dem Spieldruck der Quittlerinnen aber nicht wirklich etwas entgegen zu setzen und lagen zur Halbzeit beim 6:19 schon hoffnungslos mit 13 Toren zurück.



Gleich nach der Pause drehten die Ankumerinnen noch einmal richtig auf, machten erst drei und nach der 35. Minute sogar acht Tore hintereinander zum 10:32. Allein Julia Sandbrink warf 12 Tore, und alle anderen reihten sich in den Torreigen ein. So konnte Trainer Andreas Podschull munter durchwechseln, vieles ausprobieren, und mit der lautstarken Unterstützung der mitgereisten Verletzten konnte in der zweiten Hälfte auch das Tempo im Angesicht des sicheren Sieges etwas herausgenommen werden. Trotzdem wurde es am Ende ein haushoher 17:41-Kantersieg für die Quittlerinnen.

Für Ankum spielten: Marion Kessens (Torwart); Julia Sandbrink (12 Tore), Nina Grewe (9), Merle Torliene (6), Nina Heidemann (4), Hanna Lagemann (4), Sophia Heuer (3), Theresa Bühne (2, davon 1 Siebenmeter), Marie Kempe (1), Sandra Spadi und Ines Wichmann.

Auch ihr nächsten Spiel bestreiten die Ankumerinnen auswärts. Am Sonntag, 22. September 2019, müssen sie um 16 Uhr in der Halle an der Schulstraße in Hasbergen gegen die SG Teuto Handball antreten.