Berge . Der Zucht-, Reit- und Fahrverein (ZRuF) Berge war erstmals seit zwölf Jahren wieder Ausrichter der Kreismeisterschaften in der Vielseitigkeit. Das Turnier auf dem weitläufigen Geländeplatz, der im vergangenen Jahr in Eigenregie errichtet wurde, stieß auf große Resonanz: Mit fast 200 Nennungen war der Turniertag komplett ausgefüllt.

Die Berger Vielseitigkeit, eine kombinierte Wertung aus Dressur, Springen und Gelände, gewann Emily Levien mit ihrem Pony Hollywood vom Reitverein Voxtrup. Jule Schräder vom Reitverein Fürstenau und Feline Schierhold (Reitverein Höven) erreichten die Plätze zwei und drei.



Auch die neuen Kreismeister des Kreisreiterverbandes Bersenbrück wurden auf Grundlage dieser kombinierten Prüfung ermittelt. Dafür wurden nur diejenigen Reiterinnen und Reiter berücksichtigt, die dem Kreisreiterverband Bersenbrück angehören. Die neue Kreismeisterin in der Gruppe der unter 18-Jährigen ist Jule Schräder aus Fürstenau. Das Treppchen komplettierten Felicitas van der Zwaan aus Ankum als Zweite und Lore Rehkamp vom Reitverein Gehrde.

In der Kategorie der über 18-Jährigen sicherte sich Johanna Kasfeld vom Reitverein Kettenkamp den Kreismeistertitel. Den Mannschaftstitel gewann das gemischte Team aus Gehrde und Ankum, bestehend aus Friedrich Bernd Rehkamp, Lore Rehkamp und Felicitas van der Zwaan.

Spätestens nach diesem erfolgreichen Turnier ist klar, dass die Vielseitigkeit wieder fest im Berger Veranstaltungskalender etabliert wird. Aufgrund der hohen Nennungszahlen tendiert der Berger Reitverein sogar dazu, im nächsten Jahr ein zweitägiges Vielseitigkeitsturnier Ende August auszurichten. Dass die Berger Reiter wieder voll und ganz für den Vielseitigkeitssport brennen, zeigte auch die Teilnehmerliste des Turniers: Gleich zehn Reiterinnen des Berger Vereins nahmen an mindestens einer der angebotenen Geländespringprüfungen teil. In der Cross-Country-Führzügelklasse – der Prüfung für den jüngsten Nachwuchs – bestand das Podest sogar ausschließlich aus Berger Kindern: Marie Stiegeler siegte vor Jona Kamp und Michel Burger.

Die Berger Veranstalter hoffen, dass sich trotz des großen Aufwands in Zukunft auch noch weitere Vereine in der näheren Umgebung für den spannenden Vielseitigkeitssport begeistern werden. Ein großer Dank des Vereins geht an die stets verlässlichen Sponsoren und ehrenamtlichen Helfer, ohne die ein solches Turnier nicht zu realisieren wäre.

Ergebnisse Vielseitigkeitsturnier des ZRuFV Berge Dressurwettbewerb: 1. Jule Schräder, Denver, RuFV Fürstenau, 7,7; 2. Emily Levien, Hollywood, RV Voxtrup, 7,6; 3. Johanna Kasfeld, Flicka, RuFV Kettenkamp, 7,5.

Stilspringwettbewerb: 1. Friedrich Bernd Rehkamp, Leviano, RV Gehrde, 8,2; 2. Jule Schräder, Denver, RuFV Fürstenau, 8,0; 3. Emily Levien, Hollywood, RV Voxtrup, 7,8. – Führzügelklasse Cross Country: 1. Marie Stiegeler, Snoopy, ZRuFV Berge, 7,5; 2. Jona Kamp, Jonny, ZRuFV Berge, 7,4; 3. Michel Burger, Polly, ZRuFV Berge, 7,3. – Geländereiterwettbewerb: 1. Finnja Schrüttke, Pia-Lotta, RuFV Bersenbrück, 8,0; 2. Francisca Drees, Captain Jack, RFV Lingen u. U., 7,8; 3. Emma Wichmann, Ramba Zamba, RuFV Lorup, 7,5. – Stilgeländeritt, 1. Abteilung: 1. Feline Schierhold, Mary Poppins, RV Höven, 9,0; 2. Pascale Sophie Willms, Devencord, RV Höven, 8,5; 3. Emily Levien, Hollywood, RV Voxtrup, 8,4. - 2. Abteilung: 1. Lore Rehkamp, Shakespear, RV Gehrde, 8,7; 2. Felicitas van der Zwaan, Snowgirl, RuFV Ankum, 8,5; 3. Friedrich Bernd Rehkamp, Leviano, RV Gehrde, 8,3. – Derby-Gelände, Zeitwertung: 1. Elli Brunneke, Finlay, ZRuFV Berge; 2. Josefin Hinkamp, Cobalt, RuFV Bersenbrück; 3. Emma Wichmann, Ramba Zamba, RuFV Lorup. - Derby-Gelände, Stilwertung: 1. Elli Brunneke, Finlay, ZRuFV Berge, 7,4; 2. Mia Stratemeier, Hirtenzauber, ZRuFV Berge, 7,2; 3. Hannah Triphaus, Zaubermaus, ZRuFV Berge, 7,1. Kombinierte Prüfung (Dressur, Springen, Gelände): 1. Emily Levien, Hollywood, RV Voxtrup; 2. Jule Schräder, Denver, RuFV Fürstenau; 3. Feline Schierhold, Mary Poppins, RV Höven. Kreismeister, unter 18 Jahren: 1. Jule Schräder, Denver, RuFV Fürstenau; 2. Felicitas van der Zwaan, Snowgirl, RuFV Ankum; 3. Lore Rehkamp, Shakespear, RV Gehrde. – Kreismeister, über 18 Jahre: 1. Johanna Kasfeld, Flicka, RuFV Kettenkamp. Kreismeister, Mannschaft: 1. Gehrde/Ankum (Friedrich Bernd Rehkamp, Lore Rehkamp, Felicitas van der Zwaan); 2. Berge (Lara Trimpe, Elli Brunneke, Mia Stratemeier, Annelie Stratemeier).