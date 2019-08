Fürstenau. Der Zucht-, Reit- und Fahrverein Berge richtet am Sonntag, 1. September 2019, erstmals seit zwölf Jahren wieder die Kreismeisterschaften der Vielseitigkeit auf E-Niveau aus.

Bis 2007 war die Vielseitigkeit über lange Zeit immer ein traditioneller und sehr beliebter Programmpunkt der Berger Reitertage gewesen. Die Strecke verlief damals mehrere Kilometer durch den weitläufigen Wald hinter der Reitanlage und war von den Richtern an vielen Streckenabschnitten nicht einzusehen. Aus Gründen der Sicherheit für Pferd und Reiter wurde die Vielseitigkeit im Jahr 2007 dann zunächst eingestellt. In den vergangenen Jahren konzentrierte sich der Verein dann vor allem auf die Disziplinen Dressur und Springen.

20 feste und gut einsehbare Hindernisse

Gänzlich verschwunden ist die Vielseitigkeit aus den Köpfen der Berger Reitsportfreunde allerdings nie: Mit tatkräftiger Unterstützung zahlreicher ehrenamtlicher Helfer wurde daher im vergangenen Jahr auf den früheren Dressur- und Springplätzen ein großer Geländeplatz mit etwa 20 festen und gut einsehbaren Hindernissen errichtet. Im September fand erstmals wieder ein Geländeturnier statt, das vor allem bei den Nachwuchsreitern der Region auf große Resonanz stieß. Am kommenden Sonntag möchte der Berger Verein nun an den erfolgreichen Start im letzten Jahr anknüpfen.

Führzügelklasse mit fünf Berger Kindern

Die Kreismeisterschaften des Kreisreiterverbandes Bersenbrück starten um 8.30 Uhr mit der Teilprüfung Dressur, wonach sich dann um 10.15 Uhr die zweite Wertungsprüfung, ein Stilspringen der Klasse E, anschließt. Die Vielseitigkeitsreiter erhalten dann eine kurze Pause, in der der jüngste Geländenachwuchs in einer Cross-Country-Führzügelklasse sein Können unter Beweis stellen kann. Der Berger Reitverein freut sich besonders, dass in dieser Prüfung gleich fünf Berger Kinder im Alter zwischen vier und sieben Jahren an den Start gehen.

Wettkampf über Baumstämme, Gräben und Wälle

Um 12.30 Uhr beginnen dann laut Ankündigung die Geländeprüfungen, zunächst mit einem Geländereiterwettbewerb. Das Highlight des Tages, die Geländeprüfung der Klasse E, folgt wenig später um 13.30 Uhr. In dieser dritten und zugleich letzten Wertungsprüfung der Kreismeisterschaft liefern sich die insgesamt 43 Teilnehmer der Prüfung einen spannenden Wettkampf über Baumstämme, Gräben, Wälle und durchs Wasser. Den Abschluss des Tages bildet um 15.45 Uhr das „Berger Derby“, eine Springprüfung, in der sowohl feste Geländehindernisse als auch ein kleiner Normalparcours zu überwinden sind. Die Sieger und Platzierten der Kreismeisterschaften werden gegen 16.30 Uhr geehrt.

Oldie-Reiter testen Geländestrecke

Wie im vergangenen Jahr wird die Geländestrecke bereits am Vortag von einigen mutigen Oldie-Reitern getestet. Zwischen 10 und 16.30 Uhr veranstalten einige Ü-30-Reiter am Samstag einen Hobby- und Spaßtag auf der Berger Reitanlage.

Nachdem die Sieger der Dressur-, Spring- und Geländeprüfungen ermittelt wurden, wird noch gefeiert.