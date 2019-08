Gehrde. Ein Sohn des Hengstes De Kooning aus der Zucht von Heinrich Ramsbrock gewann bei den Gehrder Reitertagen das Artland-Championat des Pferdezuchtvereins für das Artland.

Schon seit Jahren wird das Championat im Wechsel auf den Reitturnieren in Nortrup und Gehrde ausgetragen. In diesem Jahr waren die Artländer Warmblutzüchter in Gehrde zu Gast.



Schon am ersten Turniertag wurden in getrennten Reitpferdeprüfungen die drei- und vierjährigen Kandidaten vorgestellt und benotet. Jeweils vier Pferde aus den beiden Prüfungen des Vortages mit den besten Wertnoten gingen am zweiten Turniertag nochmals ins Viereck für die endgültige Rangierung im Championat.

Championatssieger wurde Da Vinci von De Kooning, Mutter von Fürst Heinrich, Züchter Heinrich Ramsbrock, Besitzer Robert Lualdi, vorgestellt von David Leßnig vom RFV Löningen-Böen-Bunnen.

Angesprochen auf die Ergebnisse, äußerte sich Peter Enders als Vorsitzender des Pferdezuchtvereins für das Artland sehr zufrieden: „Wir vom Vorstand und natürlich die erfolgreichen Züchter unseres Verbandes freuen uns über die sehr gut benoteten Nachkommen unserer Zuchtlinie und werden die positive Entwicklung gern weiterhin begleiten.“