Neuenkirchen. Der Reit- und Fahrverein Neuenkirchen/Bramsche hat seine Gäste in diesem Jahr in den Wilden Westen entführt. Sowohl die „Shilo-Ranch“ mit angebundenem Pferd als auch der aufmerksame Beobachter des Geschehens im bequemen Schaukelstuhl galten als Blickfang. Vor allem ging es aber um das Pferdesportprogramm mit 32 Prüfungen an drei Turniertagen.

Der erste Turniertag

Es ist auf den meisten Reitturnieren, so auch in Neuenkirchen, eine alte Tradition am ersten Turniertag mit Spring- und Dressurpferdeprüfungen zu beginnen. Auf dem Springplatz beurteilte das Richtergremium schon morgens ab 8 Uhr talentierte Pferde und Ponys. Zunächst vierjährige Pferde in der Klasse A*, dann fünf- und sechsjährige in der Klasse A** und abschließen fünf bis siebenjährige in den Klassen L und M*. Auffallend war dabei die Leistung des bulgarischen Reiters Dimitar Kyuchukov, Mitglied des RSC Handorf-Langenberg.

Bei den Dressurpferdeprüfungen ging in der Klasse A der 1. Platz an Annika Koch vom RFV Porta Westfalica mit Darkozy. In der Klasse L hieß die Siegerin Pia-Christina Matthes vom RSC Osnabrücker Land mit For Jordan.

Erfolge verbuchten Starter aus dem Kreisverband Bersenbrück in den Nachmittagsprüfungen. Miriam Dierkes auf Touchdown vom gastgebenden Verein siegte in der Stilspringprüfung Klasse A*, Lena Berling auf Wanderkönigin vom gleichen Verein gewann die Springprüfung Klasse A* und Johanna Jansen vom RFV Merzen die Stilspringprüfung Klasse L.

Der zweite Turniertag

Am zweiten Turniertag waren die Reitsportanforderungen schon etwas höher angesagt. Allerdings konnten die Starter des gastgebenden Vereins und des Kreisverbandes Bersenbrück sehr gut mithalten. Erwähnenswert: 1. Platz für Luisa Wilke auf Weltano vom RFV Fürstenau im Dressurwettbewerb. Im Stilspringwettbewerb ging der Sieg in der 1. Abteilung an Vanessa Berling auf Chico und in der 2. Abteilung an Larah Alexandra Tatchen auf A-Migo Filou-Cadu. Einen 3. Platz gab es für Vanessa Berling auf Chico im Springwettbewerb Pferde. Die drei vorderen Plätze gingen in der Springprüfung Klasse A** mit Lena Berling auf Wanderkönigin, Amelie Gerdemann auf Ali Baba und Marleen Buth auf Libertas an den gastgebenden Verein. Erste Plätze erreichten auch Alexandra Scheiper auf Le Réveur vom RFV Kettenkamp und Amelie Gerdemann auf Ali Baba vom RFV Neuenkirchen in den beiden Abteilungen einer weiteren Springprüfung der Klasse A**. Ein beachtlicher Sieg gelang Sabine Rietbrock auf Clair vom ZRFV Berge in der 1. Abteilung einer Springprüfung Klasse L.

Um 20.15 Uhr wurde das Flutlicht eingeschaltet und ein erster sportlicher Turnierhöhepunkt begeisterte die Zuschauer. Eine Springprüfung Klasse M* mit Stechen. Als letzter Starter im Stechen konnte Jörg Sümpel auf Crisu den Sieg für sich verbuchen.

Der dritte Turniertag

Ein erster Höhepunkt des letzten Turniertages war die Dressurprüfung Klasse M*, die mit der Note 8,0 von einer Ponyreiterin gewonnen wurde. Jessica Scharpf vom RFV Lohne ließ mit ihrem Endmaßpony Harrison WE die Konkurrenz hinter sich.

In der Stilspringprüfung Klasse L mit Stechen hatte der schon gehobene Reiternachwuchs eine Chance, sich für das Finale des VGH-Cups zu qualifizieren. Die Prüfung gewann Marie Frormann auf Caty Mc White vom RFV St. Georg Kreuzkrug-Raddestorf. Einen guten dritten Platz belegte Johanna Jansen auf Cowo vom RFV Merzen.

Die Topprüfung des Turniers auf dem Springplatz, eine Springprüfung Klasse M* mit Stechen, getrennt nach Ranglistenpunkten, bot besonders spannende Momente. Die 1. Abteilung gewann Astrid Espel auf Upand away vom RFV Venne. Pia Peters auf For Fantasy vom RFV Ankum kam auf den 5. Platz. In der 2. Abteilung rettete Bernd Heye auf Stacy die Ehre des Kreisverbandes Bersenbrück in höheren Prüfungen und setzte sich erfolgreich gegen die Konkurrenz im Stechparcours durch.

Aus Sicherheitsgründen wurden die Siegerehrungen aller Wettbewerbe, wie auch schon in anderen Vereinen, ohne Pferde/Ponys durchgeführt. Allerdings hatte sich der Veranstalter für die Teilnehmer an den Reiterwettbewerben in vier Altersabteilungen und der Führzügelklasse etwas Besonderes ausgedacht und für eine Überraschung gesorgt. Alle Teilnehmer kamen auf den Springplatz vor großem Publikum zur Siegerehrung auf einem „Steckenpferd geritten“.