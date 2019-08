Neuenkirchen. Schon seit einigen Wochen ist der Reit- und Fahrverein Neuenkirchen/Bramsche, zusammen mit seinen zahlreichen Helfern, damit beschäftigt, die das Sommerturnier vorzubereiten. Vom kommenden Freitag bis Sonntag wird auf der Reitanlage am Lünort wieder die große Pferdesportveranstaltung stattfinden.

Die Ausschreibung bietet den Aktiven im Dressur- bzw. Springsattel mit 32 Startmöglichkeiten ein breites Wettbewerbs- und Prüfungsprogramm von der Führzügelklasse bis zu Prüfungen der Klasse M*. Mit den vorliegenden 1300 Nennungen ist der Veranstalter durchaus zufrieden, auch wenn das Ergebnis leicht unter dem des Vorjahres liegt. Eine Analyse zeigt einen Rückgang vor allem bei den Springpferdeprüfungen der Klassen A* bis M* und bei einigen Springprüfungen der mittleren Klassen.



Nicht ganz ausgeglichen werden diese Zahlen durch sehr zufriedene Nennungen im Dressurbereich und vor allem in den angebotenen Wettbewerben für Jugendliche und damit beim Nachwuchs im Reitsport, der in Neuenkirchen einen hohen Stellenwert besitzt. Gerade darüber freut sich der Vereinsvorsitzende Heiko Bertke besonders. Ergänzend dazu passt die letzte der neun Qualifikationsprüfung der Klasse L für den schon fortgeschritten Nachwuchs im Rahmen des VGH-Cups.

„Neuenkirchener Kutschen-Express“

Selbstverständlich wird in Neuenkirchen zum Sommerreitturnier auch die traditionelle Samstagabend-Aktivität fortgesetzt, die durchaus als Kultstatus bezeichnet werden kann. Unter dem Titel „Neuenkirchener Kutschen-Express“ werden um 22.15 Uhr nach dem Vorbild einer ähnlichen Prüfung beim CHIO in Aachen Reiter und Teampartner auf Kutschen in einem Springparcours der Klasse A** und einem Kegelparcours beweisen müssen, wie man möglichst ohne Fehler mit der schnellsten Zeit ins Ziel kommt.

Alle Dressurwettbewerbe und Dressurprüfungen finden an den drei Turniertagen in der Halle und die Springprüfungen auf dem weitläufigen Springplatz statt. Als Höhepunkte gelten: Freitag 14 Uhr eine Springpferdeprüfung Klasse M*, Samstag um 20.15 Uhr eine Springprüfung Klasse M* mit Stechen vor dem „Kutschen-Express“, am Sonntag um 14 Uhr die Dressurprüfung Klasse M* und zum Turnierabschluss am Sonntag um 16 Uhr eine weitere Springprüfung Klasse M* mit Stechen.

Reiter-, Dressur- und Springwettbewerbe für den Reiternachwuchs können am Samstag und Sonntag schon ab dem frühen Vormittag beobachtet werden. Der Veranstalter bittet bei Reitern und Zuschauern um Verständnis, dass bei allen Wettbewerben aus Sicherheitsgründen die Platzierungen jeweils ohne Pferd/Pony stattfinden werden. Allerdings hat sich der Vorstand bei den Siegerehrungen für die Führzügelklasse und die Reiterwettbewerbe eine besondere Überraschung ausgedacht, die noch nicht verraten wird.