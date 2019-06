Fürstenau. Daniel Moormann ist neuer Vorsitzender des Spielvereinigung Fürstenau. Nach seiner Wahl bei der Mitgliederversammlung rückt Moormann innerhalb des Vorstandes vom Stellvertreter zum Vorsitzenden auf und tritt nun in die Fußstapfen von Ulrich Neumann, der nach 22 Jahren im Amt nicht erneut kandidiert hatte.

„Du hast eine Ära des größten Vereins in Fürstenau positiv gestaltet“, lobte Daniel Moormann nach seiner Wahl zum Vorsitzenden den scheidenden Ulrich Neumann. Als stellvertretende Vorsitzende wurden Markus Bruns und Matthias Wübbel gewählt, wiedergewählt wurden André Möller als Geschäftsführer und Heike Horak als Kassenwartin, neue Kassenprüferin ist Christiane Priebe-Beumler.

Neumann hatte seinen letzten Bericht als Vorsitzender mit einem Dank an sein Vorstandsteam für die sehr engagierte und konstruktive Zusammenarbeit begonnen. Ebenso dankte er den Spartenleitern, Trainern, Helfern und Eltern, die ihre Kinder zu den Veranstaltungen gefahren hätten, sowie den Funktionsträgern. „Danke, dass Ihr es so lange mit mir ausgehalten habt“, scherzte Neumann.



„Der Kindergarten ist etwas später fertig geworden als geplant, aber wir können das Sportlerheim seit November wieder nutzen“, sagte Neumann über die zwischenzeitliche Vermietung des Gebäudes. Sorge bereite ihm, dass Ute Fenstermann nicht mehr für die ambulante Herzsportgruppe arbeiten könne, keine Ersatzkraft für Ballett gefunden worden sei, Tanzen nicht angeboten werden könne und auch in der Sparte Turnen Übungsleiter fehlen würden.

Einen Blumenstrauß in den Vereinsfarben überreichte der Sportchef Angelika Hilbers für mehr als 20 Jahre Engagement in der Sparte Turnen, das sie nun aus gesundheitlichen Gründen beenden würde. Claus Beumler dankte er für die Unterstützung der ambulanten Herzsportgruppe.

Zudem erinnerte Neumann an zwei Jubiläen, die mathematisch nicht zusammenpassen würden: 1998 sei das 90-jährige Bestehen und 2008 ein Alter von 125 gefeiert worden. Das erklärte Neumann mit Recherchen, bei denen eine Gründung 1883 festgestellt worden sei. „Es war mir eine Ehre und eine Freude, für die Spielvereinigung Fürstenau gearbeitet zu haben“, endete der Vorsitzende.

„Von etwa 40 ist die Teilnehmerzahl pro Übungsabend rückläufig auf 20 Personen“, bedauerte Herbert Hagen für die ambulante Herzgruppe und lobte die Ärzte, die jeden Montagabend anwesend seien. Über 18 Kinder zum Start auf neun Feldern freute sich Marcel Schuckmann von der Sparte Badminton. An der Aktion „Kids trainieren die Eltern“ hätten 35 Personen teilgenommen. „Die Entwicklung ist sehr gut“, sagte er hinsichtlich der etwa 20 Mitglieder.

Einen Rück- und Ausblick über die Infrastruktur der Sparte Fußball gab Jürgen Wohlberedt, sportlich hielt ihn Marcel Kubanek und Daniel Moormann sprach hinsichtlich der Jugend mit Hollenstede und Schwagstorf vom Trainieren mit 310 Kindern. Über zwei neue Mitglieder freute sich Ralf Keßler von der Sparte Ju-Jutsu.

Von den drei Gruppen Senioren und Lauftreff mit jeweils etwa zehn Teilnehmern sowie der Walkinggruppe mit etwa 30 Teilnehmern berichtete Sandra Kanwischer. 410 Teilnehmer habe es beim 14. Fürstenauer Herbstlauf gegeben, 127 beim Silvesterlauf. „71 erfüllten erfolgreich ihre Bedingungen“, freute sich Claus Beumler beim Sportabzeichen.

Als eine rabenschwarze Saison wertete Ulf Kanwischer zwei Abstiege in der Sparte Tischtennis, sah jedoch die Jugendmannschaft mit zehn Kindern im Alter von acht bis zwölf Jahren positiv. „Wir sind traurig, dass Angelika geht und wir keinen Ersatz haben“, bedauerte Anne Hacker in der Sparte Turnen, erinnerte aber erfreut an das Bühnenprogramm beim Forest Spring. „Mit nur vier Mädchen ist ein Trainingsabend sehr schwierig“, stellte Jürgen Binia für die Sparte Volleyball fest und regte an, Beachvolleyball wiederzubeleben.

„Von negativen Zahlen haben wir uns sehr gut berappelt und nun ein ordentliches Polster“, sagte Kassenwartin Heike Horak hinsichtlich der Vermietung an die Stadt und gab die Mitgliederzahl mit 1076 an.





Für 50 Jahre in der Spielvereinigung wurden Heinrich Sundermann, Volker Bojemann und Lothar Liedtke geehrt, Seit 25 Jahre dabei sind Anne Hacker, Ralf Keßler, Klaus Hornig, Ralf Schillhahn und Wilfried Krümberg.

„Wir sind stolz drauf, Eure Vielfältigkeit in Fürstenau zu haben“, lobte Bürgermeisterin Manuela Nestroy. „Für den Kunstrasen wird es Haushaltsmittel geben, und ich wünsche Euch, dass sich die Lücken auffüllen.“