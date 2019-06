Gehrde. Beim Landesfinale des Showwettbewerbs „Rendezvous der Besten“ in Braunschweig bekam die Akrobatikgruppe Showtime des TV Gehrde von der Jury in der Kategorie „Tuju-Stars“ erneut das höchste Prädikat „hervorragend“ und sicherte sich den Titel „NTJ-Tuju-Star 2019“. Mit dieser großartigen Leistung qualifizierten sich die Newcomer für das Bundesfinale.

Dementsprechend groß war die Freude im Gehrder Team und auf den Zuschauerrängen. Gekrönt wurde dieser Erfolg am Sonntagabend mit einem Zusatzbonbon: Sportler und Fans, die mit zwei Bussen und zahlreichen Privatwagen angereist waren, sahnten ein zweites Mal ab, denn auf die jungen Akteure wartet ein weiteres Highlight. Showtime sicherte sich mit ihrer Nummer „Dark dreams – wer kennt sie nicht?“ einen Auftritt als regionale Gruppe beim Feuerwerk der Turnkunst. Am 31. Dezember werden sie in der Silvestergala in der TUI Arena in Hannover vor 10000 Zuschauern ihr Stück präsentieren.



„Was für eine Chance! Was für ein Ziel! Eine tolle Bestätigung für den großen Einsatz und Fleiß, den die Gruppe seit Jahresanfang geleistet“, konnten Susanne Gerritsen und ihr Trainerteam den Erfolg kaum fassen. Mit diesem Senkrechtstart hatte in Gehrde keiner gerechnet, manchmal aber insgeheim davon geträumt.

Nun wird sich die Akrobatikrgruppe auf diesen großen Silvesterauftritt vorbereiten und auch weiterhin mit viel Lebensfreude, Trainingseinsatz und Kreativität zu proben.