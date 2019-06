Ankum. Besser hätte der Beitrag der Handballabteilung zum 100-jährigen Bestehen des SV Quitt Ankum nicht ausfallen können, denn es wurde ein Handballfest für die Spieler, die Organisatoren und die nahezu 300 Fans und Zuschauer auf der voll besetzten Tribüne der Ballsporthalle am Kattenboll.

Die Organisatoren der Quitt-Handballabteilung hatten zu diesem Fest die Bundesliga-Profimannschaft von GWD Minden zu einem Freundschaftsspiel eingeladen. Cheftrainer Frank Carstens war mit all seinen Stars angereist, vom Vizeweltmeister bis zu Nationalspielern waren alle dabei. Auch der bekannte ehemalige Nationalspieler und heutige Manager bei der GWD Minden Frank von Behren war mitgekommen, und als Schiedsrichter hatte man das international einsetzbare (IHF und EHF) Paar Pawel Fratczak und Paulo Ribeiro aus Barnstorf-Diepholz engagiert.



Planung und Organisation waren perfekt, denn schon mit dem Auftaktspiel der Ankumer D-Junioren gegen eine D-Jugend-Mannschaft aus Dinklage brachte man die Zuschauer in Handballstimmung. Die jungen Spieler lieferten ein tolles Spiel ab, zeigten schon erste gute Kombinationen und ein flüssiges Anspiel. Bis zur Pause beim Stand von 11:14 konnten die Quitt-Jungs noch gut mithalten, doch zum Ende zeigte sich dann eine deutliche Überlegenheit der Dinklager. Die Gäste gewannen das Spiel schließlich mit 28:18.





Dann war die Halle frei für das von allen heiß erwartete Spiel der Bundesliga-Profis aus Minden gegen die Regionsoberligisten des SV Quitt Ankum, die sich mit den ehemaligen Ankumer Spielern Linus Kruse, Jonas Grass und Chris Gövert aus höheren Ligen verstärkt hatten. Nach einer angemessenen Aufwärmphase konnte Hallensprecher Konrad Wiese die Mannschaften in die Halle einlaufen lassen, wobei er jeden Spieler einzeln namentlich vorstellte. Nach dem Wimpeltausch des Mindener Spielführers Marian Michalczik mit Nils Lohmann vom SV Quitt Ankum konnten die Schiedsrichter das Spiel anpfeifen.

Gleich zu Beginn flogen den Ankumer Torhütern die Bälle nur so um die Ohren, doch gegen die präzisen, harten Würfe von Mats Korte, Kevin Gulliksen und Savvas Savvas und Co. hatten sie keine Chance. Schon nach nicht einmal acht Minuten stand es 9:0 für die Profis aus Minden, ehe Nils Lohmann das erste Tor für die Quittler erzielte. Unterstützt durch die Musik von Marcus Athmer von Beka-Events und den frenetischen Jubel der Zuschauer, wurden die Ankumer Spieler mutiger, wehrten sich erfolgreich gegen die Übermacht der Bundesliga-Profis und machten ihrerseits mehrere schöne Tore. Doch in Gefahr brachten sie die Gäste natürlich nie, die mit wunderbaren Spielzügen, punktgenauen Pässen und kleinen Kabinettstückchen wie Kempa-Tricks glänzten. Zur Pause führten sie beim 15:28 auch schon mit 13 Toren.

In der zweiten Halbzeit hielten die Ankumer weiter mutig dagegen und konnten sogar vier Tore hintereinander ohne Gegentor machen, denn auch die Ankumer Torhüter Florian Hellmann und Florian Hömer steigerten sich und zeigten tolle Paraden, die immer wieder vom Publikum bejubelt wurden. Der Siegeszug der Mindener Profis war damit natürlich nicht aufzuhalten, doch allein Kevin Hommers warf insgesamt neun Tore für den Quitt und wurde damit zum erfolgreichsten Spieler des Spiels. Die Ausgeglichenheit der Gäste, ihre gedankliche und körperliche Schnelligkeit sowie ihr blindes spielerisches Verständnis untereinander ließen sie jedoch weiter davonziehen, sodass am Ende der erwartet hohe 56:33-Sieg für sie dabei herauskam.



Doch das Ergebnis war gar nicht so wichtig. Die umsichtigen, erfahrenen Schiedsrichter leiteten das Spiel souverän, die Spieler beider Mannschaften hatten ihre Freude am Spiel, und die Zuschauer waren begeistert und entließen die Spieler nach dem Schlusspfiff mit Standing Ovations in die Kabinen. Dass die Rettungssanitäter des DRK, die vor Ort waren, nicht eingreifen mussten und alles ruhig verlief, sei nur am Rande erwähnt. Nach dem Spiel stärkten sich Spieler, Organisatoren und Zuschauer gemeinsam an von Hönes gegrillten Köstlichkeiten und kühlen Getränken, ehe sich die Gäste von GWD Minden mit ihrem Bus auf die Heimreise machten, nicht ohne vorher noch zahlreiche Autogrammwünsche zu erfüllen.

Weitere Bilder vom Freundschaftsspiel zwischen dem SV Quitt Ankum und der GWD Minden gibt es hier in der Bildergalerie.