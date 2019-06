Quakenbrück. Die Bogenschützen des Schützenbundes Osnabrück, Emsland und Grafschaft Bentheim haben jetzt ihre Bezirksmeisterschaft im Freien auf des Anlage des Schießsportclubs Artland ausgetragen.

"Ich freue mich über das hervorragende Wettkampffeld", sagte Bezirksbogensportleiter Ingo Moormann, als er die rund 120 Bogenschützen auf dem Gelände des Schießsportclubs Artland begrüßte. In vier Gruppen an zwei Tagen traten die Schützen in ihren verschiedenen Boden- und Altersklassen gegeneinander an und ermittelten ihre Bezirksmeister für den Bereich des Schützenbundes Osnabrück, Emsland und der Grafschaft Bentheim.

120 Schützen mit drei verschiedenen Bogentypen

In 15 Klassen nahmen die Schützen mit ihren olympischen Recurvebögen an dem Wettkampf teil. Die ersten Plätze gingen hier an: Martin Lührs vom TUS Gildehaus (Recurve Herren), Cordula Wesselmann vom BC Hagen a. T. W. (Recurve Damen), Berthold Brinkmann vom SSC Artland (Recurve Master), Heike Immen vom SSC Artland (Recurve Master weiblich), Manfred Wybieralski vom BC Hagen a. T. W. (Recurve Senioren), Karin Schmidt vom BSC Werlte (Recurve Seniorinnen), Jonas Jansen vom BSC Werlte (Recurve Schüler A), Jannik Büker vom BSV Hastrup (Recurve Schüler B), Annika Moormann vom BSV Hastrup (Recurve Schüler B weiblich) Lenny Wesendrup vom BSC Lingen (Recurve Schüler C), Nele Wind vom BSC Werlte (Recurve Schüler C weiblich), Mathias Kramer vom BSC Werlte (Redcurve Jugend), Malena Ahlers vom SV Bohmterheide (Recvurve Jugend weiblich), Kilian Köhnen vom SSC Artland (Recurve Junioren) und Laura Hömer vom BSV Hastrup (Recurve Juniorinnen).





In den neun Klassen der Compound-Bögen, bei denen spezielle Bögen, bei denen die Zugkraft technisch unterstützt wird, zum Einsatz kommen, gingen die ersten Plätze an: Hardy Noack vom TUS Bramsche (Compound Master), Claudia Meckfessel von der TSG 07 Burg Gretesch (Compound Master weiblich), Hans Staggenborg vom BSC Werlte (Compound Senioren), Lia Afeld vom BSC Lingen (Compound Schüler A), Luisa Sagenschnier vom TSV Westerhausen (Compound Schüler C weiblich), Ines Wepner vom TSV Westerhausen (Compound Jugend weiblich) und Frederick Wille vom SSC Artland (Compound Junioren).

Qualifikation für die Landesverbandsmeisterschaft

Mit ihren Blankbögen, bei denen ohne Bogenvisiere und Stabilisatoren geschossen wird, traten die Schützen in sechs Klassen an. Hier gewannen Carsten Witte vom TSV Westerhausen (Blank Herren), Friederike Pinn vom BSC Werlte (Blank Damen), Jörg Grunert vom BSV Holzhausen (Blank Master), Andrea Probst vom BSV Hastrup (Blank Master weiblich), Vitali Weit vom TSV Westerhausen und Luisa Grunert vom BSV Holzhausen.

Neben den begehrten Meistertiteln ging es für die Schützen jetzt auch um die Qualifikation zur Landesverbandsmeisterschaft, die der Nordwestdeutsche Schützenbund in diesem Jahr am 30. Juni in Zeven im Landkreis Rotenburg ausrichtet, so Ingo Moormann.