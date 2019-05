Ankum. Vielen Züchtern und Pferdefreunden ist Ulrich Seegers als Leiter der Besamungsstation Ankum bekannt. Aus privaten Gründen hat er im Frühjahr dieses Jahres eine andere Aufgabe übernommen. Sein Nachfolger auf der Ankumer Hengststation ist Eirik Erlingsen.

Wenn man die Hengststation am nördlichen Ortsrand von Ankum Am Mersch 6 besucht, gewinnt man den Eindruck, dass sich Eirik Erlingsen schon perfekt eingearbeitet hat und so manchem Züchter mit Rat und Tat zur Seite steht. Der Name des 41-jährigen Sattelmeister klingt nicht nur norwegisch, er wurde auch tatsächlich in Tönsberg/Norwegen geboren. Sein Ausbildungsweg mit den parallel verlaufenen Tätigkeiten könnte kaum besser gelaufen sein. 1986 Umzug nach Deutschland, 1999 Beginn der Ausbildung zum Pferdewirt. 2005/2006 Weiterbildung zum Pferdewirtschaftsmeister. Danach Mitglied im Prüfungsausschuss der Landwirtschaftskammer für Pferdewirte und Meisteranwärter mit Schwerpunkt Zucht sowie Haltung und Service.



Vielseitige Berufsausbildung

Ergänzend dazu erfolgten von 2000 bis 2004 Tätigkeiten auf Deckstellen in Schirllerslage bei Hannover und Oberndorf an der Oste. Schon 2005 bis 2009 führte Eirik Erlingsen der Weg schon nach Ankum und damit zum Celler Landgestüt. Danach von 2010 bis 2014 nach Verden, von 2015 bis 2016 nach Dorum und von 2017 bis 2018 nach Adelheidsdorf zur Hengstprüfungsanstalt des Landgestüts, sowie nach diesen wechselnden Aufgaben schließlich 2019 als Leiter der Besamungsstation zurück nach Ankum. Zu seinem siebenköpfigen Mitarbeiterteam gehören unter anderem Gestütshauptwärter Michael Müller, Doktorandin Louisa Tiedja und Auszubildende Jona John.

Idealer Ansprechpartner

Der Werdegang von Eirik Erlingsen zeigt recht deutlich, das sich der Kreis bei einer Berufsausbildung mit vielen Etappen erfolgreich mit einer verantwortlichen Position, hoffentlich als „Zwischenhoch“, ausfüllen lassen kann. Für viele regionale Pferdezüchter ist Eirik Erlingsen damit ein idealer Ansprechpartner, denn er weiß aufgrund seiner Erfahrungen wovon er spricht, wenn es bei der großen Hengstauswahl des Celler Landgestütes um eine optimale Anpaarung der Stuten geht.