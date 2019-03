Bersenbrück. Zu den heißesten Favoriten auf den Titel gehören sie nicht, dennoch steigt bei den U-16-Volleyballerinnen der Spielgemeinschaft SC Halen/TuS Bersenbrück die Vorfreunde auf die Norddeutschen Meisterschaften. Die zwölf besten Teams aus den vier Regionen Weser-Ems, Bremen/Lüneburg, Hannover und Braunschweig ermitteln am 23. und 24. März 2019 in Bersenbrück ihre Besten.

Nur zweimal konnte bislang die weibliche Volleyballjugend des TuS Bersenbrück bei einer Landes- oder Nordwestdeutschen Meisterschaft ein Halbfinale erreichen. Das waren allerdings bereits in den 90er Jahren und beide Male auf dem Kleinfeld. Lange her also und so ruhen die Hoffnungen auf der Spielgemeinschaft SC Halen/TuS Bersenbrück, dieses Kunststück in diesem Jahr mal wieder zu wiederholen; dann jedoch erstmalig auf dem Großfeld.

Passend zum 50-jährigen Bestehen der Volleyballjugend im TuS Bersenbrück ist der Verein Ausrichter der Nordwestdeutschen Meisterschaften der weiblichen U16. Nach unzähligen Titelkämpfen im männlichen Jugendbereich, findet erstmalig eine zweitägige Meisterschaft des weiblichen Nachwuchses in Bersenbrück statt.

Die Konkurrenz ist groß. Neben dem haushohen Favoriten SV Raspo Lathen (Spielgemeinschaft mit Südharz), zählen der SV Bad Laer (Deutscher Meister 2016) und der SCU Emlichheim (Deutscher Meister 2017 und 2018) zu den Titelkandidaten. Dem USC Braunschweig (mit zwei Jugendnationalspielerinnen) und der SVG Lüneburg werden Außenseiterchancen eingeräumt.

Die Spielgemeinschaft Halen/Bersenbrück hat seit der Bezirksmeisterschaft die Anzahl der gemeinsamen Trainingseinheiten erhöht. Seit Januar wird abwechselnd in Wersen und Bersenbrück trainiert. Bei den Bezirksmeisterschaften reichte es noch nicht aus, sich gegen die starke Konkurrenz durchzusetzen. Nach spanndenden Spielen überwog jeweils der deutliche Erfahrungsvorsprung aus mehreren Teilnahmen an Deutschen Meisterschaften bei den Teams aus Emlichheim, Bad Laer und Lathen.

Doch der Abstand auf Emlichheim und Bad Laer ist nicht groß und an einem guten Tag sind beide Teams auch zu bezwingen. Dies gelang zumindest bei der Kreismeisterschaft gegen Bad Laer bereits einmal sehr gut.

Am Samstag, 23. März 2019, startet die Meisterschaft mit der Eröffnungsfeier, bei der die Halener Rope-Skipper den sportlichen Teil eröffnen. Alle Mannschaften laufen zu ihrem Wunschhit in die Sporthalle ein. Turnierleiter und Hallensprecher Michael Grewing wird bei der Begrüßung von dem Mitbegründer des Volleyballbezirks Weser-Ems, dem Osnabrücker Friedel Wallenhorst, unterstützt.

Um 11 Uhr beginnen die Vorrundenspiele. Der Gastgeber trifft dabei auf BW Hemmendorf-Salzhemmendorf (Meister Bezirk Hannover) und TV Eiche Horn Bremen (Vizemeister Bremen/Lüneburg). Die beiden Gruppenersten wechseln in die Zwischenrunde, der Gruppendritte in die Trostrunde um die Plätze 9 bis 12. Bei gutem Turnierverlauf dürfte bereits das erste Zwischenrundenspiel ein ganz wichtiges Spiel sein, denn dann könnte die Spielgemeinschaft Halen/Bersenbrück bereits auf den Dauerrivalen SV Bad Laer treffen.

Am Sonntag, 24. März, werden die Zwischenrundenspiele ab 9.30 Uhr fortgesetzt. Anschließend folgen die Halbfinal- und Finalspiele. Die beiden Finalisten qualifizieren sich für die Deutschen Meisterschaften Anfang Mai in Friedrichshafen am Bodensee.