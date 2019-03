Beim Turnier müssen es nicht immer Profis sein, die Zuschauer begeistern. Das will Farina Tobergte vom gastgebenden Reit- und Fahrverein Neuenkirchen/Bramsche auch in diesem Jahr wieder zeigen. Foto: Siegfried Wistruba

Neuenkirchen. Für den Reit- und Fahrverein Neuenkirchen startet am Wochenende die Turniersaison. Traditionell stehen bei diesem ersten Treffen der Saison am 23. und 24. März die jungen Pferdesportfreunde und damit der Nachwuchs für höhere Aufgaben in den kommenden Jahren im Mittelpunkt.