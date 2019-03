Neuenkirchen. Die Volleyballdamen des SV Eintracht Neuenkirchen sind Meister der Bezirksliga Osnabrück Nord und stehen damit als direkter Aufsteiger in die Landesliga fest.

Die bereits vor dem letzten Spieltag als Bezirksliga-Meister feststehenden Volleyballerinnen des SV Eintracht Neuenkirchen, haben ihre Erfolgssaison am letzten Spieltag der Saison 2018/2019 mit zwei Siegen in der heimischen Halle abgeschlossen.



Zu Gast in Neuenkirchen waren Blau-Weiß Merzen und der TuS Bersenbrück. Gegen die beiden Tabellen-Schlusslichter mussten sich die Eintracht-Damen noch einmal richtig ins Zeug legen. Die Mannschaften schenkten sich nichts. Mit einer souveränen Mannschaftsleistung setzte sich das Team in 3:1 Sätzen gegen Merzen und 3:0 Sätzen gegen Bersenbrück durch. Zum Erfolg am letzten Spieltag habe sicherlich auch die Unterstützung der Fans beigetragen.

16 Spiele, 16 Siege

Mit einem Start-Ziel-Sieg konnten die Volleyballerinnen um Trainer Markus Rauf mit 16 Siegen in den 16 Punktspielen glänzen. 48 Sätze entschieden sie für sich entscheiden und nur sechs Sätze gingen an die Gegner, mit 47 Punkten zum Saisonende lagen sie damit 12 Punkte vor den zweitplatzierten Volleyballerinnen des VfL Lintorf III.

Ein Schlüssel zu diesem Erfolg war, das Trainer Marcus Rauf auf einen starken Kader von 13 Spielerinnen zurückgreifen konnte. Aber auch Ehrgeiz, Motivation und ausgezeichneter Teamgeist zeichnete die Mannschaft um Kapitänin Lena Middendorf aus. „Unschlagbar kann man nur im Team sein,“ sagte sie.

Die Eintracht-Volleyballerinnen sind immer auf der Suche nach Verstärkung. Interessierte Spielerinnen können jederzeit zum Probetraining dienstags von 19.30 bis 21.30 Uhr oder freitags von 19 bis 21 Uhr vorbeikommen.