Bersenbrück. Es gibt einen neuen Verein: Laufsportfreunde Bersenbrücker Land e. V. Die Idee der Sparkassen-Cup-Veranstalter, eine Vereinsgründung anzustreben, entstand im September auf der jährlich stattfindenden Arbeitstagung.

Nachdem das Orga-Team der S-Cup-Serie einen Satzungsentwurf ausgearbeitet hatte, kam es jetzt zur Gründungsversammlung im Hotel Hilker in Bersenbrück. Versammlungsleiter Franz-Josef Dirkes begrüßte dazu 28 Gründungsmitglieder aus den zwölf Wertungslauf-Vereinen. Dirkes stellte das Konzept, die Ziele und Aufgaben des neu zu gründenden Vereins „Laufsportfreunde Bersenbrücker Land e. V.“ vor.



Seit 15 Jahren gibt es die Laufserie und seit elf Jahren die Kinderlaufserie. Die Vereinsgründung hat überwiegend finanzielle Vorteile bei der Abwicklung der Laufserie. Mit der Vereinsgründung gibt es eine sichere rechtliche Verankerung.

Arbeit auf mehreren Schultern verteilen

Ein weiterer Grund ist, dass Franz-Josef Dirkes, der die beiden Laufserien von Anfang an organisiert hat, die Arbeit für die Zukunft auf mehrere Schultern verteilen möchte. Der Fortbestand der beiden Laufserien soll so auf lange Sicht gewährleistet werden. Viel Arbeit mit der Gründung käme auf die Mitglieder nicht zu, außer die jährliche Mitgliederversammlung, was bislang die Arbeitstagung war.

Durch die Vereinsgründung bestehe jetzt auch die Möglichkeit ganz andere Fördergelder zu akquirieren. Zweck des Vereins ist die Förderung des Sports. Der Satzungszweck werde durch die Organisation von Laufveranstaltungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene im Landkreis Osnabrück und Umgebung verwirklicht. In diesem Sinne biete der Verein unter anderem die Zusammenarbeit mit Sportvereinen an, die entsprechende Laufveranstaltungen im Bereich des Breitensports für Kinder, Jugendliche und Erwachsene organisieren. Dirkes stellte klar, dass der neue Verein keine Sportler von anderen Vereinen abwerben will. Das sei nicht die Intension des neuen Vereins.

Nachdem alle Paragraphen des Satzungsentwurfes besprochen und erläutert wurden, stimmten die Versammlungsteilnehmer einstimmig für die neue Satzung.

Unter der Wahlleitung von Siegfried Hüls wurden bei jeweils eigener Enthaltung Franz-Josef Dirkes als erster Vorsitzender, Harald Nehls als zweiter Vorsitzender, Holger Schnelle als Schriftführer, Frank Glose als Kassenwart sowie Eugen Tepe und Thomas Behner als Kassenprüfer gewählt. Die erste Mitgliederversammlung wird es in der zweiten September Hälfte dieses Jahres geben.

Diskussion über Mitgliedsbeiträge

Diskutiert wurde über die Festsetzung der Höhe der Mitgliedsbeiträge.Man einigte sich darauf, dass 15 Euro pro Jahr für das erste und zweite Mitglied eines Vereines erhoben wird und jedes weitere Mitglied eines Vereins beitragsfrei ist. Die Beitragszahlung wird mit der Abrechnung der jeweiligen Läufe verrechnet. Ungeachtet dessen können auch vereinslose Privatpersonen mindestens 15 Euro als Jahresbeitrag zahlen.

In diesem Zusammenhang teilte Dirkes mit, dass sich in diesem Jahr 212 Abo-Läufer (Vorjahr 170) für die beiden Laufserien angemeldet hätten. Die Homepage www.sparkassen-cup.com bleibt wegen der vorhandenen Domain bestehen, bekommt aber in nächster Zeit ein neues Layout von einem professionellen Azubi-Projekt, das vom Land Niedersachsen unterstützt wird und kostenlos für den Verein ist. Die Azubis als Webdesigner und Programmierer lernen unter Anleitung von Profis die Gestaltung von Webseiten. Bislang hatte Dirkes die Homepage Betreuung übernommen. Zukünftig wird die Arbeit auf mehrere Schultern verteilt.

Zum Abschluss überreichte Vorstandsmitglied Lars Pfeilsticker von der Kreissparkasse Bersenbrück dem Vorsitzenden Franz-Josef Dirkes eine Spende über 1000 Euro als Grundlage für die neue Vereinskasse.