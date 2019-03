Quakenbrück/Berge. Mit 280 Personen besuchte jetzt die gesamte Schulgemeinschaft der Berger Oberschule am Sonnenberg das Basketballspiel der Artland Dragons in Quakenbrück.

Es war ein Schulausflug der etwas anderen Art. In zahlreichen Fahrgemeinschaften machten sich jetzt die Schüler aller Klassen zusammen mit Lehrern und Eltern auf den Weg nach Quakenbrück um das Spiel der Artland Dragons gegen die "Tigers Tübingen" zu sehen. Sie verteilten sich wegen ihrer großen Gruppe bei dem Spiel der zweiten Bundesliga - ProA in der 3000 Zuschauer fassenden Artland-Arena auf drei Blöcke.

"Cool", "Voll die Action" lauteten nur einige der Kommentare der Schüler, die die Artland-Dragons lautstark anfeuerten. Einige berichteten, dass sie mit ihren Eltern schon einmal bei einem Spiel in der Arena waren, für andere war es eine Premiere. Die Begeisterung war den Schülern anzumerken. Vor allem, nachdem die Artland Dragons zur Halbzeitpause noch mit 16 Punkten zurück lagen und dann eine beachtliche Aufholjagd mit Nervenkitzel bis zur letzten Sekunde präsentierten, hielt es Schüler wie Lehrer nicht mehr auf den Plätzen. Der Jubel beim Schlussstand von 98:94 Punkten für die Dragons war groß.

Es war schon eine besondere Herausforderung, die Fahrt zum Spiel mit Fahrgemeinschaften zu organisieren, betonte Schulleiter Gerd Beckmann. Die Fachlehrer des Sportbereichs, Kerstin Schiller, Nils Struckmann und Johannes Brinkmann hätten dabei ganze Arbeit geleistet. "Es ist für unsere Schule eine riesige Bereicherung, dass es so gute Verbindungen zu den Artland-Dragons gibt" freute sich die Fachbereichsleiterin Kerstin Stiller. Toll sei es auch, dass sich die Spieler auch immer wieder für gemeinsame Sportstunden und Projekte an der Schule zur Verfügung stellen würden.

"Ein wunderbares Erlebnis für die Schulgemeinschaft" betonten die Lehrer unisono zusammen mit Schulleiter Gerd Beckmann, der seit vielen Jahren gute Kontakte zu den Artland-Dragons hat. Dass sich die Mannschaft nach der Halbzeit derart gesteigert habe und die Schüler so begeistert bei der Sache gewesen seien, freute ihn besonders. "Ich habe selten einen so schönen Basketball-Abend erlebt" so der Schulleiter.