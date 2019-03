Bersenbrück. Einen Sieg und eine Niederlage gab es für die Oberliga-Volleyballer des TuS Bersenbrück an ihrem letzten Heimspieltag der Saison. Nach dem 3:0-Erfolg über die TG Wiesmoor verloren die Gastgeber gegen den TV Baden II mit 0:3.

Vor ihrem letzten Saisonspiel am 16. März in Westerstede gegen den Tabellenführer VSG Ammerland II belegen die Bersenbrücker mit zwei Zählern Rückstand auf das Führungsduo aus Baden und dem Ammerland den vierten Tabellenplatz. Eine bessere Platzierung für den TuS ist zwar noch möglich, aber eher unwahrscheinlich, da Bersenbrück ein Spiel mehr absolviert hat als die Konkurrenten.

Beim Heimabschluss fuhren die Bersenbrücker mit einer soliden Leistung einen ungefährdeten 3:0-Erfolg (25:19, 25:17, 25:22) über den Tabellensiebten aus Wiesmoor ein. Nach zwei klaren Durchgängen gab es nur die obligatorischen Probleme im dritten Durchgang, als die Gäste schnell mit fünf Punkten in Führung gingen. Am Ende drehten sie aber noch das Spiel und siegten auch in diesem Satz knapp und sicherten sich damit den vierten Tabellenplatz, der ihnen nun nicht mehr zu nehmen war.

Deutlich anders verlief das Spiel gegen den Titelaspiranten aus Baden, der insbesondere durch sein gutes Blockspiel die Bersenbrücker immer wieder vor schwierige Aufgaben stellte. So ging der erste Durchgang mit 25:16 an die Gäste. Lediglich im zweiten Satz hatte der TuS Zugriff aufs Spiel, verlor allerdings knapp mit 23:25. Im dritten Satz waren die Gedanken dann scheinbar schon beim anstehenden Sportlerball, und die Gäste sicherten sich mit dem 25:17 im dritten Satz schließlich die drei Zähler in der Hasestadt.