Neuenkirchen. Der Sportverein SV Eintracht Neuenkirchen blickt auf ein erfolgreiches Sportabzeichenjahr zurück. Mit der Unterstützung der Grundschule Neuenkirchen haben 241 Sportler, 150 Kinder und Jugendliche sowie 88 Erwachsene, die Bedingungen zum Erwerb des Sportabzeichens erfüllt.

Zur Übergabe der Auszeichnungen trafen sich die Sportler zum Frühstück im Saal Welling. Andrea Dohm begrüßte alle Sportabzeichenabsolventen, die Grundschullehrer, vom Vorstand des SV Eintracht Neuenkirchen Marion Ellermann und Martina Nordmann. Nordmann bedankte sich beim Prüferteam für den ehrenamtlichen Einsatz.



Nach dem Frühstück wurden die Urkunden mit den entsprechenden Abzeichen überreicht. 48 Kinder und 15 Erwachsene haben zum ersten Mal das Sportabzeichen absolviert. Die jüngsten in der Altersklasse sechs bis sieben Jahre sind Nele Ostendorf und Luis Fjedorow. Mit dem ersten Sportabzeichen in der Altersklasse 60 bis 64 Jahre wurden Regina Werner und in der Altersklasse 65 bis 69 Kurt Gormanns ausgezeichnet.

Im letzten Sportabzeichenjahr haben sechs Personen mit einer mehr oder weniger großen Behinderung das Abzeichen geschafft. Zu dieser Gruppe gehört auch der blinde Sportler Burkhard Firmer, der sein viertes Sportabzeichen ausgehändigt bekam.

Vielen Eltern ist das Abzeichen der Kinder Ansporn, selbst aktiv zu werden. Insgesamt 24 Familien freuen sich über eine Familien-Urkunde. Die größte Anzahl an Familien-Sportabzeichen in Folge – insgesamt 19 – hat die Familie Böwer mit Andrea, Heinz und meistens mit Sohn Lars absolviert.

Familiensportabzeichen: Heinz, Andrea und Lars Böwer; Dirk, Anne und Leni Brinkmann; Alfred, Marlies, Hanna, Klara und Lina Determann; Uwe, Jan und Jette Dresselhaus; Christian, Sabine, Timo und Annika Droste; Theresia, Burkhard und Linus Firmer; Peter, Galina und Luis Fjedorow, Markus, Johann, Matthias und Hennes Gohmann; Anja, Niklas und Phililip Jansen; Christoph, Katrin, Jule und Leo Kenning; Markus, Marion, Mabelle und Mariella Mönsters; Klaus, Stephanie, Hanna, Luca und Nele Ostendorf; Martina, Sebastian und Catharina Ostberg/Kohne; Astrid, Louis und Leni Rausch; Eduard, Olga Tim und Marco Rinas; Udo, Kerstin, Henry und Marlene Rohlfs; Simone, Luisa und Paul Ruwe; Johannes, Leonie und Marieke Smits; Andreas, Karin und Lina Terheiden; Elisabeth, Björn, Regina, Olivia und Fiona Vallo; Jürgen, Sonja und Louis Wenker; Rainer, Carlotta und Konstantin Wolke; Markus, Jannik und Lilly Wübbold; Hubert, Gerda, Mattis und Ida Wübbold.

Jugend: Das fünfte Jugend-Sportabzeichen haben Hanna, Lina und Klara Determann, Timo Droste, Heidi Glose, Johann Gohmann, Jule Kenning, Lukas Rolfes, Marieke Smits und Nils Volk geschafft, das zehnte und damit das letzte Jugend-Sportabzeichen Jan Dresselhaus.



Erwachsene: Eine Urkunde mit dem Bicolor-Abzeichen mit der Zahl fünf für das fünfte Sportabzeichen erhielten Karina Abing, Lars Böwer, Marlies u. Alfred Determann, Sabine Droste, Galina Fjedorow, Günter Gerweler, Larissa Gilz, Martina Ostberg-Kohne, Johannes Smits und Rainer Wolke. Das zehnte Sportabzeichen hat Karin Wilke absolviert. Das 15. Sportabzeichen konnte Margret Schneiders und Hubert Wübbold überreicht werden, Peter Fjedorow wurde mit dem 20. und Heinz Böwer mit dem 25. Sportabzeichen ausgezeichnet.

Zum Prüferteam gehören: Andrea, Heinz und Lars Böwer, Marlies Determann, Andrea Dohm, Marion Ellermann, Peter Fjedorow, Birgit Lammerding, Annelene u. Marianne Overberg , Johannes Smits, Sabine Staas, Regina u. Björn Vallo, Karin Terheiden, Hubert und Gerda Wübbold.

Die Sportabzeichen-Saison beginnt in diesem Jahr am 6. Mai um 18 Uhr auf dem Sportplatz am Schulzentrum. Die weiteren Trainings- bzw. Abnahmetermine stehen auf der Homepage der Eintracht www.eintracht-neuenkirchen.de.