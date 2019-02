Ungeahnte – aber vermutlich beabsichtigte – Schwächen zeigte Ex-Drache Brandon Thomas beim Freiwurfwettbewerb in der Halbzeitpause des ProA-Spiels gegen den FC Schalke 04. Foto: Rolf Kamper

Quakenbrück. Wenn einem altgedienten Basketballer an der Linie die Hände zittern, freuen sich die Konkurrenten: Ex-Drache Brandon Thomas war bei einer Stippvisite in der Quakenbrücker Artland Arena seltsamerweise wohl so nervös,dass er beim Freiwurfwettbewerb gegen Mini-Talente vor 2000 Zuschauern alles danebensetzte. Langjährige Fans erinnerten sich derweil angesichts der 73:77-Heimniederlage der Artland Dragons gegen den FC Schalke 04 an ruhmreiche Schlachten des Zweitliga-Aufsteigers TSV Quakenbrück in den 1970er Jahren „auf Schalke“.