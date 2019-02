Ankum. In einem spannenden, aber niveauarmen Auswärtsspiel beim TV Dinklage II erkämpften die Handballer des SV Quitt Ankum in der Regionsoberliga einen wichtigen Punkt. Die Betonung liegt hier auf kämpfen, denn fünf verletzte Akteure aus der Stammformation spielerisch zu ersetzen, ist auch für die Quittler nicht ganz einfach. Mit nur neun Spielern, davon zwei Torhüter, angetreten, schlug sich die mit Reservespielern aufgefüllte Mannschaft jedoch beachtlich.

Von Beginn an machten die Ankumer den Hausherren klar, dass sie keinen Ball verschenken würden. Zwar klappte das Zusammenspiel bei dieser zusammengewürfelten Mannschaft natürlich nur teilweise, doch auch die Dinklager kamen nicht so richtig ins Spiel. Zudem stand die Abwehr der Quittler recht gut, packte beherzt zu, und den Rest erledigten die bestens aufgelegten Ankumer Torhüter. Trotz vieler Fehlwürfe lagen sie in der 18. Minute beim 5:9 mit vier Toren vorn. Und mit 9:12, also mit drei Toren vor, ging es in die Halbzeitpause.



In der zweiten Hälfte machten die Dinklager gleich zu Beginn drei Tore nacheinander und glichen zum 13:13 (36.) aus. Doch die Ankumer wehrten sich mit allen Kräften, und so übernahmen die Hausherren erst nach 45 Minuten beim 18:17 erstmals die Führung. Diese hielten sie nicht nur, sie bauten sie bis zur 54. Minute auf drei Tore aus ( 22:19). Die letzten sechs Minuten gehörten dann aber allein den Quittlern. Sie aktivierten die letzten Kräfte, ließen keinen Gegentreffer mehr zu und beförderten in der letzten Sekunde noch einen Abpraller zum 22:22-Ausgleich über die Linie.

Für Ankum spielten: Florian Hömer (Torwart), Ralf Thurig (Torwart), Martin Bange (7 Tore, davon zwei Siebenmeter), Boris Dräger (4), Nils Lohmann (4/1) Rolf Ostendorf (4), Jan Große-Hamberg (2), Christian Schaper (1) und Marcel Van Den Hoek.

Das nächste Spiel bestreiten die Quittler erst am Samstag, 2. März, um 18.45 Uhr in der Ballsporthalle am Kattenboll gegen TV Cloppenburg II. bdr