Strahlende Gesichter bei der Siegerehrung des diesjährigen Werner-Lager-Pokal-Turnier des Tennisvereins Kettenkamp. Foto: Tennisverein Kettenkamp

Kettenkamp. Der Werner-Lager-Pokal ist in der Sporthalle an der Keding-Grundschule ausgespielt worden: 17 tennisbegeisterte Mädchen und Jungen bis zur vierten Klasse gingen an den Start und zeigten, dass mit den Tennis-Nachwuchs in Kettenkamp durchaus zu rechnen ist.