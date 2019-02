Berge ist in der Ponyliga an der Tabellenspitze CC-Editor öffnen

Beim Slalomrennen ist neben dem Geschickt der Reiter die Wendigkeit der Ponys mit ausschlaggebend. Foto: Jürgen Schwietert

Ankum. Die Mannschaft Berge I setzt sich in der Ponyliga Osnabrück Nord ab. In der vierten Runde in Ankum dominierte sie die Konkurrenz, holte dabei 16 Spielpunkte und drei Wettkampfpunkte. Sie führt die Tabelle mit leichtem Abstand zum Verfolger Menslage I.