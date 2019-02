Kinderturnwartin Daniela Lünnemann (links) ist überall zur Stelle und hat alles im Blick. Foto: Burkhard Dräger

Ankum. Das war ein lebendiger und gelungener Start in das Jubiläumsjahr. Der SV Quitt Ankum, der in 2019 sein 100-jähriges Bestehen feiert, war am vergangenen Samstag Gastgeber des Kreis-Kinderturnfest in "spielerischer Form" des Turnkreises Osnabrücker Land. Mehr als 140 Kinder aus dem Nordkreis zeigten dabei in der Ballsporthalle am Kattenboll ihr Können.