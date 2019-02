Quakenbrück. Ob es ein hochklassiges Spiel werden wird, ist offen, ein kampfbetontes wohl auf jeden Fall: Wenn die Regionalligabasketballer des TSV Quakenbrück am Sonntag, 10. Februar, um 16 Uhr in der Artland Arena die SG Braunschweig empfängt, geht es schließlich für beide um Tabellenplatz 2. Die Löwenstädter haben ihn, die Burgmannstädter wollen ihn haben.

Ist Quakenbrück ein Angstgegner für die Braunschweiger? Zu diesem Zeitpunkt direkt nach dem Ablauf der Herbstserie kann man sie sicherlich nicht so nennen, aber Fakt ist, dass sich die jungen QTSV-Korbjäger am Abend des 13.Oktober in einen wahren Rausch gespielt hatten. Sie fertigten den Gastgeber auf dem heimischen Parkett im „Franzschen Feld“ mit 80:61 ab. Es passte alles bei diesem Hinspieltriumph – die Tagesform, das Teamgefühl und die Tatsache, dass man Braunschweig trotz der 23 Punkte des Ex-Bundesligaspielers Frank Theis jederzeit im Griff hatte.

Quakenbrücks Headcoach Guido Thöle wird sich überlegt haben, wie er taktische Vorteile aus der Herbstserie einsetzen kann. Das Überraschungsmoment ist in dieser Intensität nicht mehr zu nutzen, Kampfgeist, Heimstärke und unbändiger Siegeswillen dagegen schon. Schließlich gilt es, das eigene Terrain zu verteidigen.

Die Hausherren sollten auf jeden Fall gewarnt sein. Aufsehen erregte der Braunschweiger 83:79-Erfolg in Bramsche. Wie auch Quakenbrück gewann die SG zuletzt knapp gegen Oldenburg.