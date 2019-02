Quakenbrück. Großes Programm für die Basketballteams des TSV Quakenbrück auf Weser-Ems-Ebene: Zehn Pflichtaufgaben müssen sie an diesem Spieltag absolvieren. Die meiste Spannung verspricht das Bezirksoberligaduell der 1. Damenmannschaft am Sonntag, 10. Februar 2019, um 16 Uhr im Dragons Center gegen den Spitzenreiter TV Meppen.

Weichen stellend treten auch die U-18-Landesligajunioren des TSV Quakenbrück gegen die Weser Baskets Bremen (Samstag, 13 Uhr, Dragons Center) und die U 16 (16.30 Uhr) beim TuS Bad Essen an.

Nervosität dürfte die Bezirksligaherren des TSV Quakenbrück II nach dem 85:71-Hinspielsieg nicht befallen, wenn er am Samstag, 9. Februar 2019, um 19.30 Uhr beim Tabellenfünften TSG Burg Gretesch seine Visitenkarte abgibt.

Lampenfieber verspüren eher die jungen QTSV-Damen, denn im Hinspiel beim TV Meppen lagen sie an der Ems völlig überraschend mit 41:27 vorn, brachen dann aber ein. Der Meistertitel ist den Meppenerinnen faktisch nicht mehr zu nehmen. Die Vizemeisterschaft wäre für die Quakenbrückerinnen noch zu schaffen, aber Meppen ist stark.



Vorentscheidend ist auch die Partie der U-18-Junioren in der Landesliga: Wenn sie am Samstag auf die Weser Baskets treffen, könnten sie einen der ärgsten Verfolger zumindest vorläufig abschütteln. Das Spiel in der Hinrunde ging mit 60:51 bereits an die Quakenbrücker, sodass der Kader von Trainer Jannik Lokudu gute Startvoraussetzungen hat.

In Glandorf sollte Quakenbrücks Zweite Damenmannschaft auf jeden Fall punkten können, denn die unerfahrene Mannschaft des SC hat seit Saisonbeginn in 13 Spielen bereits weit über 1000 Gegenpunkte kassiert.

Fast schon ein Schicksalsspiel ist am Samstag das Bezirksklassenduell zwischen dem QTSV III und den Vördener Herren um 18 Uhr in der Artland Arena.

Kämpfen muss die U-16-Landesligatruppe, um ab 16.30 Uhr in Bad Essen das Ruder herumzuwerfen. Die U-18-Juniorinnen laufen am Sonntag (11 Uhr) beim BBC Osnabrück auf.

Ernst nehmen auch die Mini-Korbjäger ihre Aufgabe, wenn sie zweimal in der Artland Arena von Rasta Vechta herausgefordert werden: Die U-11-Jungs am Samstag um 16 Uhr, die U-10-Kids am Sonntag ab 10 Uhr.