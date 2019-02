Quakenbrück. Gelingt der große Wurf? Gemeint ist nicht ein spektakulärer Dreier, sondern ein Triumph über den Spitzenreiter, wenn es am Sonntag (12.30 Uhr, Rasta Dome, Pariser Straße 8) in der Jugend-Basketball-Bundesliga (JBBL) zum Topspiel zwischen den Young Rasta Dragons und UBC/SCM Münster kommt.

Spannung verspricht das Duell im Rasta Dome vor allem deswegen, weil die Young Rasta Dragons – unmittelbare Verfolger der Münsteraner – beste Chancen haben, als Erster die Hauptrunde in der Gruppe 1 abzuschließen und dann in wenigen Wochen mit Heimvorteil in die erste Playoff-Runde zu starten. Wie dicht die beiden erbitterten Rivalen zur Zeit beieinander liegen, zeigt ein Blick auf die Tabelle: Der UBC (12:2) kreuzt mit einem Korbverhältnis von 545:446 (+99) auf, die Hausherren sitzen ihm mit 10:4 Punkten und einem Korbverhältnis von 528:431 (+97) im Nacken. Ein Nachteil: Mathis Elbers (1,98 m) als einer der größten Spieler ist verletzt.

Dass die Mannschaft von Hanno Stein das erste Aufeinandertreffen im Münsterland bei dem bis dahin ungeschlagenen Tabellenführer mit 49:47 Zählern für sich entscheiden konnte, war schon eine kleine Sensation – eine Abwehrschlacht auf beiden Seiten, in der die Jungdrachen dem heimstarken Gastgeber im letzten Viertel nahezu ein Handballergebnis abtrotzen: 12:5 gewannen sie den letzten Spielabschnitt. Logisch, dass danach Freudentänze fällig waren.

Am Sonntag jedoch werden die Karten neu gemischt, und das mit völlig offenem Ausgang. Favorit ist der UBC diesmal nicht, aber die Hausherren können auch nicht mehr auf eine Außenseiterrolle verweisen. Insider rechnen erneut mit einem Spiel auf Augenhöhe – vielleicht knapp bis in die Schlussminuten.

„Jeder bei uns weiß um die Bedeutung dieses Spiels. Die Aussicht auf Platz 1 nach der Hauptrunde ist eine große Motivation. Ich bin daher sehr zuversichtlich, dass die Jungs absolut bereit sein werden am Sonntag. Toll wäre es natürlich, wenn viele Fans, Eltern und Freunde kommen, um für unsere Talente der 6. Mann zu sein“, hofft Stein. „Ich will nicht, dass wir einfache Punkte kassieren.“ Der Eintritt ist frei.