Badbergen. 246 Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren des TuS Badbergen haben 2018 erfolgreich die Bedingungen für das Deutsche Sportabzeichen erfüllt. Dafür wurden sie jetzt geehrt. Darüber hinaus wurden 32 Familiensportabzeichen vergeben.

Beim Turnerballs wurde die „Breitensportmedaille“ an die erfolgreichen Absolventen übergeben. Bevor jedoch die Aktiven im Alter von 6 bis 77 Jahren die begehrte Auszeichnung entgegennahmen, mussten zunächst die erforderlichen Leistungen in den vier Kategorien Ausdauer, Koordination, Kraft und Schnelligkeit erbracht werden.Seit Jahren sind dafür die engagierten Sportabzeichenabnehmer des TuS verantwortlich, die sogar an Silvester noch für Abnahmen zur Verfügung standen.

Die positive Entwicklung bei den erfolgreichen Sportabzeichenabsolventen steht sicherlich im engen Zusammenhang mit dem internen Sportabzeichen-Team-Contest (DSTC), der seit einigen Jahren vom TuS angeboten wird. Jedes Team, das beim Turnerball an der großen Verlosung teilnehmen möchte, muss mindestens zehn erfüllte Sportabzeichen nachweisen. Insgesamt 14 Mannschaften, mit mehr als 166 Teilnehmern, erfüllten diese Voraussetzungen und fieberten der Ziehung der Preise entgegen.





Die „Blaue Forke“ gewannen eine Schlauchboottour auf der Hase, die „Dienstags-Frauen“ freuen sich über 16 Eintrittkarten für ein Spiel der Artland Dragons und die Jugendturner III werden einen Nachmittag auf der Swin-Golf-Anlage von Gut Vehr verbringen.

Zum Abschluss bedankte sich Moderator Jan-Peter Weller beim gesamten Sportabzeichenteam des TuS, die immer für Leistungsabnahmen zur Verfügung stehen und bei den Machern im Hintergrund, die sich für die Datenerfassung und Auswertung verantwortlich zeigen. Ein Dank ging ebenfalls an die Artland Dragons und die Familie Welker von Gut-Vehr Swin-Golf für das Sponsoring.

Sie erhielten das Familiensportabzeichen: Hermann, Johannes, Peter Bockstiegel und Christine Schröder-Bockstiegel, Marco, Tanja, Leon und Nico Bräutigam, Wilfried, Holger, Hannah und Henning Devermann, Tobias, Sabrina und Lotte Dörfler, Frank Otte, Sonja und Katharina Fischer, Heinz, Rita, Florian und Sebastian Fuest, Rainer, Rieke, Janna-Marie und Neo Goda, Klaus, Renate, Steffen, Lucas und Jonas Hafferkamp, Emanuel, Marion, Luca und Carlotta Holle, Moritz, Michel und Matilda Kemme, Hella, Ann-Katrin und Meike Kleemann, Claas, Maya, Carlotta König und Ingrid Bringmann-König, Anja, Linus und Stine Lichtenstein, Matthias, Imke und Felix Mesch, Stephanie, Holger, Julius und Mia Moormann, Peter, Silke, Paul, Anton und Lisa Muche, Udo, Mandy, Leni und Lotta Naber, Angelika, Vanessa und Ronja Otte, Werner, Charlotte und Nora Plagge, Bodo, Nils und Johanna Rantze, Vera, Franziska und Niklas Ringhand, Kai, Sandra, Nele und Jane Samulski, Petra Schimnik, Martina Schlottmann und Heike Mesch, Dirk Staas, Ida und Pauline Köhle, Kerstin, Thomas und Katja Trimpe, Horst und Marion Tworuschka, Greta und Theo Igelmann, Jürgen, Sieglinde, Lena und Jakob Voege, Jens, Anke und John Wachhorst, Jörn, Kathrin, Chiara und Niclas Wassmann, Melanie, Rika und Jule Wittefeld, Reinhard, Simone und Jonah Wittmann, Martin, Kim Lea und Luca Marie Wohler.

