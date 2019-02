Angriff der Stormtrooper? Die Jugendturner III hatten sich für ihren Auftritt beim Turnerball des TuS Badbergen Uniformen aus der Hollywood-Weltraum-Saga "Star Wars" ausgesucht. Foto: Roland Braun

Badbergen. „Das war super – das war toll!“, so resümierten die zahlreichen Besucher, die ein breit gefächertes Turn- und Showprogramm im großen Festsaal Riedel beim Turnerball des TuS Badbergen miterlebten. Unter dem Motto „The Greatest Show“ präsentierten die mehr als 150 Aktiven ein attraktives und abwechslungsreiches Programm in Anlehnung an die Vergangenheit aus Kino und Fernsehen.