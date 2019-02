Quakenbrück. Die Hoffnung war groß, dem Hauptrundenrivalen ein Bein stellen zu können, aber trotz vorhandener Chancen und viel Einsatzwillen konnte die Nachwuchsbasketball-Mannschaft aus Quakenbrück und Vechta ihren Traum nicht erfüllen.

Die Stärke der Akteure von Alba Berlin: Sie waren – leicht favorisiert – ausgeglichener besetzt und aggressiver, profitierten aber bei ihrem 89:82-Erfolg in weichenstellenden Situationen am Ende von einseitigen Entscheidungen in wichtigen Situationen. Die folgenreichste. Im letzten Viertel beschwerte sich Radii Caisin, als wieder mal ein hartes Foul bei einem seiner Würfe nicht geahndet wurde und kassierte dafür ein technisches Foul. Tragisch: Mit dem fünften Foul musste der Leistungsträger, der bis dahin satte 27 Punkte, zwei Dreier und neun Rebounds beigetragen hatte, vorzeitig auf die Bank.





Beachtlich trotzdem, dass die zunächst verunsicherten Young Rasta Dragons nach einem deprimierenden 18-Punkte Rückstand eine Aufholjagd starteten, die die Albatrosse in der Crunchtime nochmals kurzzeitig wackeln ließ. Ein rasanter 14:7-Lauf mit mehreren Distanzschüssen brachte die Mannschaft – nach vorn gepeitscht von 300 Anhängern – auf 75:82 heran, ehe die Hauptstädter ihre Nervenstärke wiederfanden und den Sieg über die Zeit brachten.

Abgebrühtheit und größere Aggressivität waren auch die Gründe für die Überlegenheit auf dem Feld und in Zweikämpfen, die sich die Berliner nach der 12:8-Führung der NBBL-Dragons erarbeiteten. Das 15:21 im ersten Viertel und den 26:37-Rückstand binnen Minuten – fast aus dem Nichts entstanden – fingen Schmedes, David Röll, Marvin Möller & Co. mit einer plötzlichen Leistungsexplosion nochmals ab, verkürzten auf 31:37.





Leider waren die Young Rasta Dragons mit zunehmendem Verlauf dezimiert: Möller verletzte sich, Caisin musste auf die Bank und U18-Nationalspieler Luc van Slooten stand auch nicht zur Verfügung. Alba gewann Oberwasser, legte über weite Strecken eine starke Partie hin, punktete mit allen elf Akteuren (YRD: nur fünf) und siegte nach dem unverdienten Heimspielerfolg erneut relativ knapp 89:82. Headcoach David Gomez und sein Team bleiben jedoch im „Playoff-Geschäft“. „Ich bin zufrieden mit meinen Spielern. Es war insgesamt ein gutes Spiel, aber es sollte heute nicht sein“, sagte Gomez.

YRD: Moeller, Buthmann (7), Aumann (22/6 Assists), David Röll (5 Assists/4 Steals), Schmedes (14), Willen, Nat Diallo (12/15 Rebounds), Caisin (27/9 Rebounds), Ladjyn, Sovinec, Christiansen, Westerhaus.