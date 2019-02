Quakenbrück. Es wurde der erwartet klare Sieg: Eine Woche vor dem JBBL-Spitzenspiel gegen UBC Münster schossen die Young Rasta Dragons ein mehr als deutliches 93:49 gegen den Bramfelder SV heraus.

Die Hamburger Basketballer waren körperlich sowie technisch unterlegen und sind in der Hauptrunde bei mittlerweile 0:14 Wertungs- und 367:663 Korbpunkten völlig überfordert.

Mit 26:11 Punkten legten die Jungdrachen einen Blitzstart hin. Sie dominierten frühzeitig, schafften zwischen dem ersten und zweiten Viertel einen 22:0-Lauf zum 41:11-Vorsprung gegen die beinahe bemitleidenswerten Bramfelder, die dem Angriffs- und Abwehrdruck machtlos gegenüberstanden. Das 50:26-Resultat (20.) entsprach dem Spielverlauf.

Ähnliche Verhältnisse vor und nach der Halbzeit: Headcoach Hanno Stein gab den jüngsten U16-Youngstern Einsatzzeit. Die dankten es mit großer Kampfbereitschaft. Allerdings nahm Bramfeld seine unverhofften Chance zu einem – wenn auch „ungefährlichen“ – 15:9-Zwischenspurt wahr. Die JBBL-Dragons nutzten aber ihre Größenvorteile, agierten an den Brettern souverän, erarbeiteten je 27 Steals und Assists (BSV: 10/10) sowie 39 BSV-Ballverluste.

Standesgemäßer Sieg

Der 93:49-Erfolg fiel standesgemäß aus. Fakt ist aber: Der BSV war ein ungeeigneter Gegner für eine Generalprobe vor dem Münster-Duell am 10. Februar, 15 Uhr, im Rasta Dome. Er hat in dieser Form und Formation in der Hauptrunde und in den Playoffs nichts zu suchen.

„Wir hatten das Spiel von Anfang bis Ende unter Kontrolle. Es hat mir – und ich denke, den Spielern erst recht – viel Spaß gemacht. So muss man Basketball spielen. Mir hat gefallen, dass wir die letzte Niederlage gut aufgearbeitet haben; heute waren alle bemüht, sich in den Dienst der Mannschaft zu stellen“, sagte Hanno Stein.

So spielten die Young-Rasta Dragons: Peleda (10), Onyejiaka (18), Kalu (10), Reumann (8), Aidenojie (3), Jänen (12/7 Steals), Südbeck (5), Elbers (9/2 Blocks), Cymbal (4), Gappel, Bühner (4) und Brockhoff (10/10 Rebounds/2 Blocks)