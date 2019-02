Fürstenau. "Erst kicken, dann feiern" hieß kürzlich die Devise bei der Spielvereinigung Fürstenau. Denn der Sieger des vereinsinternenen Fußballturniers, das das Betreuerteam gewinnen konnte, wurde bei der anschließenden Players Night auf dem Saal Triphaus geehrt.

Acht Teams spielten beim vereinsinternen Turnier in zwei Gruppen mit jeweils vier Mannschaften die Halbfinisten aus. In der Gruppe A setze sich das Team des diesjährigen Ausrichters der 1.Herren und das der Betreuer gegen die A-Jugend und das Team der Ü 40 durch. In der Gruppe B wurde die Ü30 vor der Mannschaft der Spvg United Gruppensieger. Den dritten Platz belegte die 2. Herren vor der Damenmannschaft.

Vor den Halbfinalspielen gab es noch ein Penaltyschießen, bei dem Daniel Bruns wieder einmal seine Kaltschnäuzigkeit vorm Tor bewies und sich zum dritten Mal in Folge den Titel holte.

Im ersten Halbfinale traf die 1. Herren dann auf die Spvg United und verlor überraschend mit 1:2, so dass die Siegermannschaft der Vorjahre nicht ins Finale einzog. Das zweite Halbfinale entschieden die Betreuer überraschend deutlich mit 4:1 gegen die Ü30 für sich.

Bei den anschließenden Platzierungsspielen gewannen die Damen gegen die Ü40 und sicherten sich so den 7. Platz. Im Spiel um Platz 3 setzte sich die Ü30 nach Neunmeterschießen gegen die 1. Herren durch. Das mit Spannung erwartete Finale zwischen der Spvg United und dem Betreuerteam war dann mit dem 2:0-Sieg des Teams der Betreuer der krönende Abschluss eines schönen Turniertags.

Marcel Kubanek Spieler des Turniers

Am Abend folgte dann im Saal Triphaus die Kickers Night mit 130 Gästen. Neben der Ehrung des Turniersiegers wurde Marcel Kubanek zum Spieler des Turniers gekürt.

Zu Beginn begrüßte Fußballobmann Jürgen Wohlberedt alle Gäste und dankte allen Vorstandsmitgliedern, den Platzwarten und allen Trainern und Betreuern für ihren Einsatz in der Sparte Fußball.

Die Leitung der Jugendabteilung um Daniel Moormann dankte zudem den Trainerinnen und Trainern, Michael Duckart, Stefan Howiller, Louis Schräder, Mona Barton, Elisa Pohl, Alex Herrmann und Ulf Kannwischer, die bis zum vergangenen Sommer Jugendmannschaften der Jugendspielgemeinschaft betreuten und überreichte ihnen ein kleines Präsent.

Ein ganz besonderes Dankeschön sprach Moormann an die Organisatoren der jährlichen Borkumfahrt aus. Susanne und Andreas Kasper sowie Matthias Wübbel organisieren mit ihrem Team seit acht Jahren das Fußballcamp der Spvg auf Borkum und haben immer wieder tolle neue Ideen dafür parat. Für die neunte Fahrt nach Borkum in diesem Jahr sind bereits wieder 50 Kinder angemeldet.

Zum Ende gab es noch eine ganz besondere Ehrung, die des Jugendtrainers des Jahres. In diesem Jahr wählte der Jugendvorstand für den neuen Pokal ein Trainerteam aus, das es im vergangenen Jahr nicht immer leicht hatte, da es teilweise sehr hohe Niederlagen hagelte und auch einige Eltern zunächst sehr unzufrieden waren. Das Team mit Lukas Mannß, Peter Löning und Phillipp Kemper hat es jedoch mit seiner begeisternden und sympathischen Art geschafft, dass die Kinder nie den Spaß am Fußball verloren haben.

Nach den vielen Ehrungen wurde anschließend bis spät in die Nacht gefeiert. Fazit: Die Kombination aus dem internen Hallenturnier und anschließender Kickers Night hat sich auch diesem Jahr wieder einmal bewährt und soll in jedem Fall wiederholt werden.