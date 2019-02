Neuenkirchen. „Vogel fliegt, Fisch schwimmt, Mensch läuft.“ - dieses Zitat von Emil Zátopek, dem tschechoslowakischen Leichtathlet und mehrfachem Olympiasieger, inspirierte Ende der 1980er Jahre auch einige Läuferinnen und Läufer vom SV Eintracht Neuenkirchen. Und so etablierte sich ein Lauftreff, der nun 20-jähriges Bestehen feiert.

Wer hätte gedacht, dass der erste Kirmeslauf anlässlich der Dorfkirmes 1989 organisiert, schnell zur Neuenkirchener Kirmestradition wird? Das Organisationsteam des Kirmeslaufes um Franz-Josef Dirkes war es dann auch, welches Anfang der 1990er Jahre versuchte, einen Treff für Läuferinnen und Läufer ins Leben zu rufen. Man traf sich jeweils dienstags an der Sporthalle unter dem Motto „Laufen, ohne zu schnaufen“. Nach einigen Testwochen wurde das Unternehmen, einen Lauftreff zu etablieren jedoch erstmal eingestellt.

Als dann mit dem Neubau der vereinseigenen Sportanlage an der Kolpingstraße neue Motivation unter den Läuferinnen und Läufern aufkam, startete man am 10. Januar 1999 einen neuen Versuch. Um die acht Teilnehmende liefen damals an einem Sonntagmorgen um 9 Uhr vom Eintracht-Clubhaus aus das erste Lauftraining. Nach nur wenigen Wochen stieg die Teilnehmerzahl auf bis zu 30 Läuferinnen und Läufer an. Die Abteilung „Lauftreff“ des SV Eintracht Neuenkirchen war gegründet.

Der Sonntagmorgen etablierte sich schnell. Von nun an traf man sich jeden Sonntag um 9 Uhr am Sportlerheim, um dem gemeinsamen Hobby nachzugehen. Schon bald nahmen die ersten Läuferinnen und Läufer auch an Volkslaufveranstaltungen in der Region teil. Angestachelt durch den Spaß und die ersten Erfolge wuchs der Sportsgeist stetig und steckte auch so manch anderen an. Im Jahr 2000 fuhren 17 Ausdauerathleten vom Lauftreff erstmals zum Osnabrücker Silvesterlauf. In den folgenden Jahren wurde die Teilnahme am OTB-Silvesterlauf zu einer ganz eigenen Tradition, so fuhren die ambitionierten Läufer in einigen Jahren mit einem eigens gecharterten Bus bis zur Veranstaltung vor, zeitweise mit vereinseigenem Fanclub an Bord.





Im Laufe der Zeit wurde mit dem Donnerstagabend ein weiterer Trainingstag eingeführt und ein dritter Abend am Dienstag folgte ebenfalls. Der Lauftreff wuchs weiter und durch das gemeinsame Lauf-Hobby entstanden im Laufe der Jahre auch viele Freundschaften. Und beim Laufen allein sollte es nicht bleiben, unter dem Motto "Gesundheit als Lebensziel" startete am 7. Januar 2002 mit etwa 30 Teilnehmer der Walking-Treff.

Im gleichen Jahr nahmen 37 Sportler an der ersten Lauftreff-Fahrt nach Norderney teil. Auf der Nordseeinsel war die Jugendherberge Dünensender das Ziel, tägliches Lauftraining und die Teilnahme am City-Abendlauf, sowie eine Wattwanderung rundeten das Programm ab. Weitere Lauftreff-Fahrten folgten auch in den kommenden Jahren, ein beliebtes Ziel wurde zum Beispiel der Wangerooger Westturmlauf.

Aber auch im eigenen Ort rief der Lauftreff immer wieder neue Veranstaltungen ins Leben. Eine Vereinsmeisterschaft beispielsweise, bei der es nicht darum geht derjenige zu sein, der das Ziel möglichst zeitig erreicht. Meister bzw. Meisterin wird, wer seine vorher geschätzte Laufzeit möglichst genau erreicht, dabei wird über eine Strecke von etwa 5 Kilometer ohne Uhr gelaufen.

Frühmorgens ins ferne Ägypten

Ein weiteres Highlight ist der Lauf nach Ägypten jedes Jahr im Juni. Mit dem Start um 5 Uhr morgens wird dem Sonnenaufgang entgegen gelaufen, bis ins Ferne Ägypten, der Linterner Bauernschaft. Der Freundschaftslauf, der die Läuferinnen und Läufer an drei Abenden auf unterschiedlich langen Etappen durch die Samtgemeinde Neuenkirchen führt, ist ebenfalls eine beliebte Veranstaltung.

Kommt "Plogging" aus Neuenkirchen?

Aber auch über den Sport hinaus leistet der Lauftreff einen Beitrag, zum Beispiel für die Umwelt. Seit einigen Jahren wird im März zur Müllsammelaktion eingeladen. Dann bewaffnen sich die Läufer mit Müllsäcken, Greifzangen und Handschuhen und säubern die Laufstrecken von Müll. In der Umweltszene nennt sich das Müll sammeln während des Laufens mittlerweile „Plogging“ vom schwedischen „plocka“ für Aufheben und dem Wort Jogging. Angeblich entstand dieser Sport in Schweden, aber wer weiß, vielleicht haben die Neuenkirchener Lauftreffler insgeheim diesen Trend gesetzt.

Jeden letzten Donnerstag im Monat trifft man sich zum gemütlichen Läuferstammtisch im Clubheim und im Dezember zur Weihnachtsfeier, bei der auch die Läufer und Walker des Jahres ausgezeichnet werden. Aus dem Vereinsleben ist der Lauftreff nicht mehr wegzudenken. Auch die vom Lauftreff organisierten Laufveranstaltungen nehmen einen hohen Stellenwert ein. Der Kirmeslauf ist aus dem Ortsgeschehen nicht mehr wegzudenken, und der seit 2002 jährlich im Mai stattfindende VR-Bank Abendlauf ist über die Region hinaus bekannt. Die Ausrichtung und Organisation der Landesmeisterschaften im Halbmarathon für Niedersachsen und Bremen wurden im Jahr 2007 und 2014 vom Lauftreff mit großem Erfolg übernommen.

Kurse für Einsteiger

Aber auch Laufeinsteiger- und Walkingkurse werden regelmäßig angeboten und durchgeführt. In den Ergebnislisten und Bestenlisten von Laufveranstaltung bei Bezirks- und Landesmeisterschaften tauchen immer wieder Namen der Neuenkirchener Läuferinnen und Läufer auf, und das immer wieder mit guten bis sehr guten Ergebnissen und Platzierungen.

Im Jubiläumsjahr sind die Abteilungsleiterinnen Marion Ellermann und Sabine Staas stolz, das über 70 Läuferinnen und Läufer dem Lauftreff angehören. Mit einer Jubiläumsfeier wurde das 20-jährige Bestehen gebührend gefeiert. Gespannt sein darf man wohl auf die weitere Entwicklung dieser aktiven Abteilung und das in fünf Jahren anstehende 25. Jubiläum.