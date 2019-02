U-16-Team der Young Rasta Dragons gegen Bramfeld in der Pflicht CC-Editor öffnen

Justin Onyejiaka (am Ball, hier eine Szene aus dem Spiel gegen die Sharks Hamburg) stehen im Heimspiel gegen die bislang sieglosen Bramfelder in der Pflicht. Foto: Bernard Middendorf/Archiv

Quakenbrück. Einen Pflichtsieg erwartet man von den U-16-Basketballern der Young Rasta Dragons in der Jugend-Basketballbundesliga (JBBL), wenn sie am Sonntag, 3. Februar 2019, um 15 Uhr im Rasta Dome in Vechta gegen den Bramfelder SV antreten. Der Gast ist Schlusslicht – und das mit einer bisher hoffnungslos negativen Bilanz, auch gegen die Young Rasta Dragons.