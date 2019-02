Quakenbrück. Wer nicht hingeht, verpasst die brisante Neuauflage eines Duells langjähriger Rivalen: Am Sonntag, 3. Februar 2019, (14 Uhr, Artland Arena) will der wohl berühmteste Basketballklub Deutschlands einmal mehr die Quakenbrücker Festung stürmen.

Am 25. Mai 2018 besaß der Alba-Bundesliganachwuchs an gleicher Stelle die Frechheit, den „hauseigenen“ NBBL-Drachen im Top-4-Finale um die Deutsche Meisterschaft den Titel zu entreißen. Geboten werden: Hochklassige Korbduelle, packende Zweikämpfe und freier Eintritt.

Begegnung auf Augenhöhe

Basketballkenner wissen: David gegen Goliath – dieses gern gebrauchte Klischee trifft auf die Begegnungen der beiden Vereine schon längst nicht mehr zu. Seit die Artland Dragons in der Saison 2006/2007 als Underdog den Top-Favoriten Alba mit einem 3:0-Sweep („Abräumer“) in der ersten Playoff-Runde aus dem Rennen kickten und DM-Vizemeister wurden, seit sie 2008 im Cup-Wettbewerb auch die Konkurrenz aus Berlin abschüttelten und Deutscher Pokalsieger wurden, weiß die Prominenz aus der Hauptstadt nur zu gut, wo Quakenbrück liegt, zumal der Drachennachwuchs die NBBL-Albatrosse im Dezember 2017 mit einer 75:69-Niederlage nach Hause schickte.

Stachel der Niederlage sitzt tief

Und doch sitzt bei den Young Rasta Dragons ein Stachel im Fleisch: Am 25. Mai 2018 führten sie im Top-4-Endspiel vor fast 2000 Zuschauern gegen die alten und neuen Rivalen zur Halbzeit schon mit 39:35 Punkten – und mussten doch den Titel beim 68:77 zuletzt in der Artland Arena den Eindringlingen aus Berlin überlassen. Die Wut im Bauch sitzt tief.

Talentierte Youngster treten an

Rachegelüste sind zu verspüren, obwohl Leistungsträger wie Johann Potratz, Thorben Banko, Philipp Herkenhoff oder Thorben Döding aus Altersgründen in dieser Schlacht nicht mehr mitmischen können. Dafür werden jedoch am Sonntag talentierte Youngster aus Quakenbrück wie David Röll, Marvin Möller, Tim Reumann, Max Mustermann oder Mattis Sovinec Seite an Seite mit U-19-Routiniers wie Radii Caisin, Fynn Aumann, Jammal Schmedes oder Nat Diallo die Revanche in Angriff nehmen – leidenschaftlich, bissig und mit trotzigem Selbstbewusstsein.

Playoff-Teilnahme in greifbarer Nähe

Die Jungs von Headcoach David Gomez bitten bei diesem Krimi um lautstarke und zahlreiche Unterstützung von den Rängen. Schließlich kommt Berlin mit Cracks wie Nationalcenter Hendrik Drescher (2,07 Meter, 116 Kilo). Der Tabellenführer Alba (16:4) gegen den Tabellenzweiten Young Rasta Dragons (16:6) – wer gewinnt, hat die Playoff-Teilnahme so gut wie sicher.